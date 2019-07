Alunizaje del Apolo 11 requirió de 400 mil trabajadores

Cabo Cañaveral, Florida.- El alunizaje de Neil Armstrong y Buzz Aldrin con la Apolo 11 hace medio siglo fue posible gracias al trabajo de 400.000 personas.

Fue un esfuerzo monumental en el que participaron ingenieros, científicos, mecánicos, técnicos, pilotos, buzos, costureras, secretarias y otro tipo de personal de todo el país para hacer posible que el hombre pisase por primera vez la Luna.

Algunos de ellos van a participar en las ceremonias de conmemoración del 550mo aniversario esta semana.

El 16 de julio de 1969 representó su debut como la primear mujer en esa operación. Y no fue fácil llegar allí.

Morgan, hoy de 78 años, empezó a trabajar para la NASA en 1958, cuando todavía cursaba estudios universitarios. Generalmente cubría el turno nocturno y pocas horas antes del lanzamiento iba a ser reemplazada por un colega varón.

Debía soportar las burlas. Atendía llamadas obscenas en su escritorio en el Centro Espacial Kennedy y comentarios de tono subido en el ascensor.

La situación era peor todavía en la vecina Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral. Había un solo baño... para hombres. De modo que Morgan tenía que irse a otro edificio con baño para mujeres.

Pero no me iba a ir. Me apasionaba todo eso,- dijo Morgan. - Al final de cuentas, el 99% me aceptó.