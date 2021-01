Amanda Gorman, la poeta de 22 años que leyó en la investidura de Joe Biden

Washington.- Con tan sólo 22 años de edad, Amanda Gorman se convirtió este miércoles en la poeta más joven en participar en la investidura presidencial en la historia de Estados Unidos, impregnando de poder y esperanza la ceremonia en la que Joe Biden tomó posesión como el 46° presidente estadounidense.

Durante más de cinco minutos, la poeta afroamericana cautivó a los cientos de asistentes al leer su poema "The Hill We Climb" ("La montaña que escalamos"), con un lenguaje en el que asomaba a momentos la oratoria de Martin Luther King Jr. y John F. Kennedy, e incluso referencias a las Sagradas Escrituras.

A crisis por la pandemia, los conflictos raciales y la polarización, que parecen sumir al país en la más completa oscuridad, Amanda Gorman contrapuso palabras de aliento, destacando que "siempre hay luz, si somos lo suficientemente valientes para verla".

No nos sentíamos preparados para ser los herederos

de tan terrible momento.

Pero en él hemos encontrado el poder

Para escribir un nuevo capítulo,

Para ofrecernos esperanza y risa a nosotros mismos", decía su poema inaugural.

Amanda Gorman es la más de joven poeta que haya leído en el llamado "Inauguration Day" (Día de Inauguración) de Estado Unidos. Célebres nombres como Robert Frost, Maya Angelou y Elizabeth Alexander se han hecho cargo antes de acompañar la ceremonia con sus versos.

La joven de 22 años nació y reside en Los Ángeles, California, y pese a que su nombre alcanza eco internacional este día, ya había participado en actos oficiales, como una celebración del 4 de julio con la Boston Pops Orchestra, y la inauguración del rector Larry Bacow en la Universidad de Harvard.

En 2014, Gorman fue nombrada la primera Poeta Joven Laureada en Los Ángeles, y tres años después se convirtió en la primer Joven Poeta Laureada Nacional. También llegó a escribir un homenaje para deportistas negros para Nike que apareció en MTV y alcanzó un acuerdo con Viking Children's Books para publicar dos libros.

Su participación en la ceremonia de investidura de Biden se prolongó por poco más de cinco minutos, y casi inmediatamente después de concluir recibió alabanzas.

"Aunque la democracia puede ser periódicamente retrasada, nunca puede ser derrotada de forma permanente", aseveró la joven autora.

Amanda Gorman durante su intervención en la toma de posesión de Biden. Foto: AP

Amanda Gorman confesó que semanas atrás llegó a tener un bloqueo creativo cuando escribía su poema, hasta que ocurrió el asalto al Capitolio el 6 de enero. Fue entonces que pudo ver con claridad el mensaje solemne pero optimista que quería enviar a Estados Unidos.

Para poner primero nuestro futuro, antes tenemos que dejar de lado nuestras diferencias, dejar las armas para poder alcanzar los brazos de los otros", dijo ante el Capitolio, poco después del primer discurso de Biden como presidente.

El poema de Amanda sonó como un respiro de alivio tras los caóticos años que marcó la presidencia de Donald Trump, con lo que celebró la entrada en una "era de redención" de "un país que no está roto, sino simplemente inacabado".

"La poesía es normalmente la piedra angular a la que volvemos cuando tenemos que recordar la historia sobre la que nos alzamos, y el futuro que defendemos", llegó a decir la poeta en entrevista con el New York Times.

Fue Jill Biden, la nueva primera dama, quien pidió que Gorman participara en la ceremonia de investidura tras ver un video en el que la joven poeta declamaba en Washington.

Uno de los libros que Amanda Gorman está por publicar es precisamente el que contiene el poema inaugural que leyó este 20 de enero, mientras que el otro corresponde a un texto ilustrado con el título "Change Sings".

A menudo los poemas inaugurales pasan al olvido, pero "On the Pulse Of the Morning" ("El pulso de la mañana") de Maya Angelou, leído para la investidura de Bill Clinton en 1993, marcó un hitó al vender más de un millón de ejemplares tras su publicación.

Con información de EFE y AP.