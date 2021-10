Amarran a joven "poseído" supuestamente por jugar Free Fire en Honduras

Honduras.- Aunque los riesgos a la salud por estar frente a monitores y pantallas durante horas siguen causando opiniones encontradas sobre las consecuencias de jugar videojuegos, recientemente un supuesto hecho relacionado a ello se volvió tendencia, ya que en Honduras un niño de 15 años fue atado luego de que presuntamente terminará poseído por jugar "Free Fire".

El caso fue registrado en la comunidad de Salamá, Olacho en la que el joven tuvo que ser atado de pies y manos por presuntamente ser poseído por un espíritu malvado tras jugar el popular juego de disparos de modalidad Battle Royale.

De acuerdo con los reportes de medios locales, familiares del joven indican que el muchacho había sido poseído tras jugar Free Fire, un videojuego al que manifestaba una gran obsesión.

Por tal motivo, y quizá el desconocimiento del cómo actuar, familia y vecinos decidieron atar de pies y manos al joven, tal y como se muestra en un video que fue publicado en la plataforma de YouTube.

En el video se observa como el joven se encuentra tirado en el suelo atado de sus extremidades por la espalda, mientras que un grupo de personas reza a su alrededor mientras que el joven expresa frases que aparentemente no tienen coherencia.

Aunque autoridades no han confirmado dados que den certeza a lo acontecido, cabe señalar que este no es el primer caso que polémico que envuelve el popular juego Free Fire.

Esto luego de que hace algunos días el Gobierno Federal evidenciara un caso de reclutamiento, en el que supuestamente organizaciones del crimen organizado seducían a menores de edad para enlistarlos en sus células delictivas como halcones.

Por tal motivo, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPyPC) Rosa Icela Rodríguez, emitió un decálogo para que los menores puedan jugar de manera segura evitando cualquier tipo de amenaza.

En las recomendaciones emitidas por la SSP, se menciona el no jugar con desconocidos, establecer horarios de juego, no utilizar cuentas de correo electrónico personas, no proporcionar datos personales, no usar micrófono ni cámara, ni compartir ubicación.

Del mismo modo recomiendan denunciar cualquier cuenta sospechosa o agresiva, así como el mantener configurado el control parental a fin de tener un filtro de protección a los menores.