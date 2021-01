Amazon empresa de Jeff Bezos compra la firma emergente de podcast Wondery

Estados Unidos.- El exitoso comercio electrónico Amazon del cual es fundador Jeff Bezos compró la firma emergente de podcast Wondery luego de agregar el pasado mes de septimbre una categoría de podcast a su plataforma de Amazon Music.

Lo anterior fue anunciado el pasado miércoles 30 de diciembre a un día de que se acabara el 2020.

"Wondery es un editor innovador de podcast con un historial de crear y producir podcast de alto nivel que entretienen y educan a los oyentes, incluyendo 'Dirty John', 'Dr. Death', 'Business Wars' y 'The Shrink Next Door", indicó la empresa de Jeff Bezos, Amazon en una nota.

Cabe mencionar que Amazon no dio a conocer el monto de la adquisición, pero The Wall Street Journal adelantó a principios de diciembre que Wondery, fundada hace cuatro años y valorada en 100 millones de dólares, estaba negociando su venta por más de 300 millones.

Por si no lo sabias la empresa fundada por el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos también es propietaria de Audible, que ofrece audiolibrs y conocidos podcast como "This American Life", "Pod Save America" o "You´re Wrong About".

Con información de EFE