Amazon vende camisas de "Joe and the Hoe" en burla a Joe Biden y Kamala Harris

Estados Unidos.- Amazon ha eliminado una línea ofensiva de ropa que ridiculizaba al candidato presidencial demócrata Joe Biden y a su compañera Kamala Harris como "Joe y la z****", según los informes.

Las camisetas, camisetas sin mangas, sudaderas con capucha y sudaderas insinuaban una campaña de difamación no tan sutil contra Harris, en un diseño similar al logotipo de la campaña de Joe Biden, señaló USA Today.

Amazon confirmó al medio que estaba "trabajando para eliminar estos productos" después de una serie de quejas.

Muestra de las camisas que se pueden encontrar en Amazon. Twitter

Todos los vendedores deben seguir nuestras pautas de venta y aquellos que no lo hagan estarán sujetos a acciones, incluida la posible eliminación de su cuenta.

Los listados de los artículos, que se vendían entre $ 24,99 y $ 42,99, ya no estaban en el gigante minorista en línea el jueves.

El vendedor, una compañía llamada The Oxygen Bandit, no parece tener un sitio web independiente y no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

La campaña de Biden no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de USA TODAY, dijo el periódico.

La vente de las camisas se da en un contexto donde una acusadora de agresión sexual de Joe Biden, Tara Reade, acusó el jueves al Partido Demócrata de "engañar" aa las personas al manejar mal sus afirmaciones y dijo que la convención de cuatro días había sido "traumatizante" de ver.

Tara Reade. Twitter

La mujer de California que hizo pública en marzo las acusaciones de que Biden la empujó contra una pared y la penetró a la fuerza con los dedos en un edificio de oficinas de Capitol Hill en 1993 dijo que también hablaría en la Convención Nacional Republicana si la invitaban.

"Ellos fingen que son los defensores del 'Yo también' como un escudo, pero mientras tanto, algunas de sus principales élites demócratas, algunas de las principales personas poderosas involucradas con el partido, son en realidad los propios perpetradores", Reade, de 56 años, dijo a la publicación.

