Amenazan a defensoras de personas con VIH en Nicaragua

Managua.- Después de advertir sobre supuesto desabasto demedicamento antirretrovirales, Arely Cano, defensora de los derechos de personas portadoras del VIH, fue amenazada de muerte y con abusar de su hija. Informó este sábado Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), en Nicaragua.

"Tras haber informado públicamente sobre el grave problema de desabastecimiento de medicación para VIH Nicaragua, tanto ella como integrantes de su familia, han sido objeto de amenazas de muerte y violencia sexual", informó IM-Defensoras, en un comunicado.

En un vídeo en redes sociales que inicialmente no tuvo trascendencia, Cano informó del "desabastecimiento de algunos medicamentos antirretrovirales, ya casi por más de dos meses, y según información que me han pasado, va a haber medicamentos hasta agosto".

Cano, secretaria regional de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH y Sida (ICW por sus siglas en inglés), calificó la escasez como "una barbaridad", ya que se trata de "medicamentos de rescate, que las personas (con VIH) tienen como última opción", y criticó al Ministerio de Salud, por supuestas "compras tardías".

En un vídeo posterior, Cano afirmó que las amenazas, que incluyen a su hija, fueron hechas por "fanáticos", a quienes "les sale más fácil instalar el miedo", en momentos en que Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos, presos, y desaparecidos, así como decenas de miles de exiliados en 13 meses.

En sus amenazas, los autores fueron explícitos en indicar que violarían a su hija, y utilizaron palabras propias de personas afines al Gobierno, como "golpista" y "plomo".

Ministerio de Salud, Gobierno, entiendan, esto no es política, no es una cuestión partidaria, yo no estoy haciendo nada nuevo de lo que siempre he hecho", resaltó Cano.