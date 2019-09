Amenazan de muerte apuntándole en la cabeza a una periodista de Honduras

Tegucigalpa.- La periodista hondureña Sandra Maribel Sánchez, de Radio Progreso, dirigida por la Compañía de Jesús, denuncio este viernes que fue objeto de una amenaza de muerte por parte de un hombre que le "puso una pistola en la cabeza" cuando ella llegaba a su casa, en el extremo sur de Tegucigalpa.

El hecho se registró el jueves hacia las 17.30 hora local (23.30 GMT), cuando Sánchez se bajaba de su vehículo para dejar su "computadora, teléfonos celulares y otras herramientas" que utiliza para su trabajo, porque luego tenía que salir por otros asuntos, relató la periodista a Efe.

"El de una serie de eventos que han ocurrido en los últimos dos años fue ayer, a eso de las cinco y media de la tarde, yo llegaba a mi casa a dejar mis herramientas de trabajo porque tenía que salir a una reunión de nuevo", enfatizó.

Al bajarse del auto, Sánchez relató que se reclinó sobre el asiento para sacar su mochila" y que cuando me incorporó sintió que chocaba con un objeto en su cabeza.

"Cuando me di vuelta, era un hombre que estaba apuntándome con un arma que creo era nueve milímetros", enfatizó la conocida comunicadora hondureña.

Sánchez. / EFE.

Sánchez dijo que no le vio el rostro al hombre que le apuntó con la pistola en la cabeza, pero que no cree que la amenaza haya sido para robarle, porque no se llevó nada.

Tampoco se podría deducir que era para llevarse el auto, según Sánchez, porque es muy viejo, de casi 30 años.

Sánchez cree que la llegada de otro vehículo que se aparcó a la par del de ella, del que alguien abrió una puerta, habría hecho desistir en su intento al hombre que le amenazó, quien después de empujarla se fue hacia una motocicleta, sin registro de matrícula, que tenía aparcada a pocos metros, que al parecer había dejado encendida.

La periodista señaló que no puede precisar de quién viene "la amenaza", pero que podría obedecer a su posición "crítica" a los tres poderes del Estado de Honduras y a la Secretaría de Seguridad.

Además, recordó que sus dos hijos también han sido víctimas de amenazas en los dos últimos años, y que ella, aunque ha tenido ofertas para irse del país, no lo hará porque el periodismo lo ejerce por decisión propia y lo seguirá haciendo.

El director de Radio Progreso, el sacerdote jesuita Ismael Moreno, un crítico del Gobierno que preside Juan Orlando Hernández, y quien también ha denunciado en el pasado reciente amenazas en su contra, condenó el hecho y culpó a los cuerpos de seguridad del Estado de lo ocurrido a Sandra Maribel Sánchez.

Moreno expresó que se ha llegado a la conclusión de que la periodista puede estar en una grave situación de riesgo y por eso es "importante denunciar" el hecho.

Desde 2001, al menos 79 periodistas hondureños han perdido la vida en atentados que posiblemente están relacionados con su trabajo y el 92 % de esos crímenes están en la impunidad, según registros de organismos como el estatal Comisionado de los Derechos Humanos.