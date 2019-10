Amentan a 33 los muertos por tifón Hagibis en Japón

Tokio.- El domingo se desplegaron helicópteros, botes y miles de tropas para rescatar a las personas varadas en hogares inundados, mientras el número de muertos por un tifón feroz llegó a 33. Una mujer cayó a la muerte mientras estaba siendo colocado dentro de un helicóptero de rescate.

El tifón Hagibis tocó tierra al sur de Tokio el sábado por la noche y azotó el centro y el norte de Japón con torrentes de lluvia y poderosas ráfagas de viento. El tifón fue degradado a tormenta tropical el domingo.

La emisora pública NHK dijo que 14 ríos en todo el país se habían inundado, algunos derramándose en más de un lugar.

El Departamento de Bomberos de Tokio dijo que una mujer de unos 70 años cayó accidentalmente 40 metros (131 pies) al suelo mientras era transportada a un helicóptero de rescate en la ciudad de Iwaki, en la prefectura de Fukushima, una zona norte devastada por el tifón.

Los funcionarios del departamento realizaron una conferencia de prensa para disculparse, haciendo una profunda reverencia, según la costumbre japonesa, y reconocieron que la mujer no había sido atada adecuadamente.

Tifón Hagibis en Japón. Foto: AP

La Agencia de Manejo de Incendios y Desastres del gobierno, que tiende a ser conservadora en sus cuentas, dijo el domingo por la noche que murieron 14 personas, 11 desaparecieron y 187 resultaron heridas como resultado del tifón. Dijo que 1.283 casas se inundaron y 517 sufrieron daños, parcial o totalmente.

Los medios japoneses fueron más altos. La agencia de noticias Kyodo informó que 33 personas murieron y 19 desaparecieron.

El gran tifón ha causado daños inmensos en el este de Japón, dijo a los periodistas el portavoz del gobierno, Yoshihide Suga.

Las noticias mostraron un helicóptero de rescate flotando en un área inundada en la prefectura de Nagano donde se rompió un terraplén del río Chikuma, y las corrientes de agua continuaban extendiéndose por las zonas residenciales. El helicóptero arrancó a los varados en el segundo piso de una casa sumergida en aguas fangosas.

Tifón Hagibis en Japón. Foto: AP

Las imágenes aéreas mostraron tractores en el trabajo tratando de controlar las inundaciones y varias personas en un tejado, y uno agitó un paño blanco para llamar la atención de un helicóptero. Cerca había una mochila escolar para niños. En otra parte de Nagano, filas de los preciados trenes bala de Japón, estacionados en una instalación, estaban sentados en una piscina de agua.

Una sección de la ciudad de Date en la prefectura de Fukushima también se inundó, con solo los tejados de las casas residenciales visibles en algunas áreas, y los rescatistas remaron en botes para sacar a la gente. Partes de la prefectura de Miyagi también estaban bajo el agua.

El río Tama, que corre por Tokio, se desbordó, inundando casas y otros edificios en el área.

Entre las muertes reportadas estaban aquellas cuyas casas fueron enterradas en deslizamientos de tierra.

Otras muertes incluyeron personas que fueron arrastradas por los ríos furiosos.

La madrugada del domingo, Suga dijo que unas 376,000 casas estaban sin electricidad, y que 14,000 carecían de agua corriente.

Impresionantes imágenes sobre el potente tifón que golpeó #Japón que además sufrió un terremoto. Deseamos que la recuperación sea pronta ����#PlayForJapan



pic.twitter.com/cH2v9uOQLv — Norma Pimentel �� (@NormaPimentelMx) October 12, 2019

Tokyo Electric Power Co. dijo el domingo por la noche que más de 66,000 hogares aún no tenían electricidad. Tohoku Electric Co. dijo que 5.600 hogares aún carecían de electricidad, en las prefecturas del norte de Miyagi, Iwate y Fukushima. Ambas empresas de servicios públicos dijeron que estaban trabajando para restaurar la energía.

Varios servicios de trenes en el área de Tokio se reanudaron temprano en la mañana, mientras que otros se reiniciaron más tarde.

El político del partido gobernante, Fumio Kishida, dijo que el gobierno haría todo lo posible en las operaciones de rescate, incluso asegurándose de que los que se mudaron a los refugios fueran atendidos.

Reconoció que las redes eléctricas de Japón deben fortalecerse para que las personas en áreas de desastre puedan confiar en información oportuna.

"Quedan muchos riesgos, y es una realidad que debemos permanecer en guardia", dijo Kishida en un programa de noticias en NHK. “Debemos hacer todo lo posible. En estos tiempos, un desastre puede golpear en cualquier momento ".

El partido de la Copa Mundial de Rugby entre Namibia y Canadá, programado para el domingo en Kamaishi, en el norte de Japón, fue cancelado como medida de precaución, pero Japón jugó contra Escocia, con una victoria, como estaba programado para el domingo por la noche. Los partidos del sábado habían sido cancelados. Las tiendas y los parques de atracciones también habían cerrado, y algunas tiendas de Tokio permanecieron cerradas el domingo.

Mientras el tifón caía el sábado con fuertes lluvias y fuertes vientos, las estaciones de tren y las bulliciosas calles de Tokio estaban desiertas. Pero la vida volvía a la normalidad el domingo y los vuelos que habían aterrizado desde los aeropuertos de Tokio se reanudaron gradualmente.

Se habían establecido centros de evacuación en ciudades costeras, con decenas de miles buscando refugio. La agencia de noticias Kyodo dijo que se habían emitido advertencias de evacuación a más de 6 millones de personas.

El tifón interrumpió un fin de semana de tres días en Japón que incluye el Día del Deporte el lunes.

Las autoridades habían advertido repetidamente que Hagibis estaba a la par con un tifón que causó estragos en la región de Tokio en 1958, pero la infraestructura de seguridad que la modernización de Japón ha traído es evidente. El tifón hace seis décadas dejó más de 1.200 personas muertas y medio millón de casas inundadas.