América Latina con tensión política electoral para el 2018

México.- En América Latina, incluyendo el Caribe, se prevé que durante 2018 se respire un clima de incertidumbre y, quizá, momentos de tensión al enfrentarse a una inestabilidad financiera y política por ser un año electoral, coinciden académicos, economistas e internacionalistas.

Los expertos consultados por Xinhua coinciden en que lo que suceda en diversos países también impactará a toda la región, lo que traerá también definiciones a partir del siguiente año en el que se esperan hasta seis elecciones presidenciales de gran calado.

Irán Moreno Santos. Foto: Twitter.

El analista mexicano sobre asuntos internacionales, Irán Moreno Santos, asegura que en la región se empieza a vivir desde ahora "una de las incertidumbres más grandes que se han vivido en los últimos 20 años" al considerar que "hay inestabilidad política, hay inestabilidad financiera y hay estancamiento económico".

"Estamos viviendo una situación compleja en América Latina, incluyendo el Caribe porque también está el tema de Cuba, los temas electorales en República Dominicana y la crisis humanitaria en Haití", sostuvo el analista.

Para Moreno Santos, en la región "estamos padeciendo cambios de fin de época", dijo, añadiendo que se darán procesos electorales en países que influirán en la región.

Para 2018 se esperan comicios en Costa Rica el 4 de febrero y 1 de abril si hay segunda vuelta; en Paraguay el 22 de abril, en una sola vuelta; en Colombia el 27 de mayo y 17 de junio; en México el 1 de julio, en una sola vuelta y en Brasil el 7 y 28 de octubre.

Raúl Castro. Foto: Captura de video YouTube

Si se cumple lo establecido en la ley, Venezuela celebrará elecciones en el último trimestre, y también hay que contar con el posible relevo del presidente de Cuba, Raúl Castro, al frente del gobierno, previsto el 24 de febrero.

"Son países que tienen sin duda un peso importante a nivel regional", añadió el experto en temas internacionales.

Uno de los temas que le preocupan a Moreno Santos es que existen en este momento crisis como Honduras y la situación en Venezuela.

"No es un panorama alentador para la región además de que los gobiernos progresistas o de izquierda han venido siendo sustituidos ya sea a través de golpes de Estado, en actos blandos como en el caso de Brasil; o los que se han ido viviendo en Paraguay", reconoció.

Alicia Puyana. Foto: Universidad Nacional de Colombia.

La profesora e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de México, la colombiana Alicia Puyana, coincide en que 2018 será sin lugar a dudas "un año de decisiones".

La académica señala que aunque será positivo el hecho de que se celebren elecciones en diversos países de la región, pues demuestra "un ejercicio democrático", también confesó que "es un proceso político en el que no sabemos que pasará".

"También hay una profunda división social, una profunda deslegitimación de los partidos políticos; la gente no se siente dignamente representada", añadiendo que la región también registra violencia y corrupción, y la persistencia de la desigualdad y la pobreza, destacó Puyana.

Al insistir que sería aventurado adelantarse a lo que pudiera pasar el siguiente año en cada país, particularmente en México donde además existe un momento de incertidumbre por el futuro de la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), sí reconoce que a lo largo de 2018 "habrá inestabilidad y bajo crecimiento", lo que añadió "genera caos y se detienen las inversiones, lo que confiamos los académicos y economistas (que) no pase".

"No está predeterminado quién va a ganar en cada país y no sé cual sea la actitud de la sociedad o gobierno, pero sin duda hay que darle la bienvenida a que haya elecciones y no se esté predeterminado quién va a ganar", argumentó la académica de Flacso.

Marcos Casarín. Foto: Twitter.

A su vez, el jefe de los servicios macroeconómicos de Oxford Economics, Marcos Casarín, comparó el 2018 con un "campo minado" en materia política, por los procesos electorales que se llevarán a cabo en el transcurso del año, sobre todo en Brasil y México, por ser "las dos grandes economías de la región".

"En cualquier elección hay cierta cautela, sobre todo para los inversionistas financieros más de corto plazo", coincidió con Puyana.

En México y Colombia no existe la reelección mientras que en Chile y Costa Rica es posible la reelección alterna.

Por su parte, en Brasil es posible retornar tras dos mandatos consecutivos y uno de vacancia, y Honduras y Paraguay han aprobado recientemente la reelección, distinto a lo que es Venezuela, que en su momento optó por la reelección indefinida.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

En Brasil, Lula intentará algo similar en el supuesto de que evite la inhabilitación para ser candidato. Tras su condena en primera instancia, si un tribunal colegiado confirma su pena quedará totalmente excluido para ser reelecto.

"Además de que en este momento lo que sucede en Honduras y la situación en Venezuela no es panorama alentador para la región, existe otro problema y es que los gobiernos progresistas o de izquierda han venido siendo sustituidos por diversas circunstancias", reconoció Moreno Santos.

No obstante, el internacionalista considera que ante "la incipiente democracia regional, nos permite prever o por lo menos aspirar a que los ciudadanos de la región opten por reiterar su voto por gobiernos progresistas", afirmó.

Afirmó que las encuestas apuntan a que Lula está bien posicionado y que el boliviano Evo Morales es un personaje muy querido, afirmando que "se espera que el progresismo en Colombia, con la figura de Gustavo Petro, pueda llegar a buen puerto y espero que las elecciones en Venezuela y Chile puedan generar la estabilidad de los gobiernos en la región".

Sin embargo afirmó que "el populismo no desaparecerá de América Latina".

Los expertos en materia política y económica confían en que pasando esa etapa, los países de la región seguirán buscando entre ellos los lazos políticos y económicos, pero también, hacia el exterior, particularmente con Europa, la región de Asia-Pacífico y de manera significativa con China.

"México, América Latina y hasta el Caribe están constituyendo espacios como Celac, Mercosur, como ALBA; creando espacios comerciales en la región; y México seguro que seguirá fortaleciendo (sus lazos) con esos países y la Unión Europea, pero también consciente de que tiene que voltear a ver como política de Estado una diversificación comercial con China", sostuvo Moreno Santos.

De acuerdo con el expertos, en Chile, El Salvador, Nicaragua, Venezuela y otros países de la región, se ha logrado alcanzar una buena relación con China en la que no solo "hay importantes inversiones en favor del desarrollo".

Irán Moreno Santos. Foto: PRD.org

Ello, dijo, "se ha logrado al aplicar políticas y reglas claras, transparentes que al final han generado beneficios tanto para China como para esos países, y al estar lejos Estados Unidos, todos deberíamos apostarle, incluyendo México, por un equilibrio en nuestro comercio internacional, y con China se puede lograr".