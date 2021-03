América Latina y Caribe enfrentan peor crisis económica en 61 años del BID

Washington.- La región de América Latina y el Caribe enfrenta a raíz de la pandemia del coronavirus y del impacto de la pasada temporada de huracanes "la peor crisis socioeconómica" en los 61 años del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dijo este jueves el presidente de esa institución, Mauricio Claver-Carone.

"Estamos en una situación sin precedentes para la región", declaró en una entrevista con Efe Claver-Carone, quien desde el pasado 1 de octubre se convirtió en el primer estadounidense al frente del organismo interamericano.

El funcionario, quien recordó que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha caracterizado esta crisis como "la peor" en los últimos 120 años en la región, señaló que, si bien la pandemia "ha afectado a todo el mundo", su impacto se ha sentido con más fuerza en la región debido a sus particularidades.

"El impacto de la covid-19 ha sido desproporcionado", detalló Claver-Carone, al apuntar que la región, pese a representar el 8 % de la población mundial, ha sufrido "la tercera parte de las muertes" a causa de la pandemia.

Pero, además, América Latina y el Caribe sufrieron "la peor temporada de huracanes en los últimos 50 años", señaló el presidente del BID, quien agregó que "cuatro de los cinco países en el mundo históricamente más afectados por huracanes y desastres naturales están en Centroamérica y el Caribe".

Solo en noviembre, los huracanes Eta y Iota impactaron varios países de Suramérica, Centroamérica y el Caribe, en especial Honduras, Guatemala y Nicaragua.

"Y agreguemos a eso la peor crisis migratoria en el mundo", enfatizó Claver-Carone, en alusión al éxodo de venezolanos, que comparó con la de Siria y consideró "está afectando a todos los países de la vecindad", creando enormes presiones fiscales y sociales en países como Colombia, Perú, Chile, así como en el Caribe.

Claver-Carone recordó como otra "particularidad" de la región es que es una de las que tiene más economías dependientes del turismo.

"No hay peor pandemia que la covid para el turismo, porque obviamente ha cerrado las fronteras, no hay viajes, no hay contacto. Así que ha destruido estas economías y para recuperarse va a ser un proceso bastante intenso", admitió.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido que la región no recuperará el nivel de su actividad económica previo a la pandemia del coronavirus hasta 2023, principalmente por el fuerte impacto de la crisis sanitaria en el empleo, y elevó en febrero pasado al 4,1 % su pronóstico de crecimiento regional para este año.

Un plan Marshall

En ese contexto, Claver-Carone destacó como un "plan Marshall" para la región un proyecto de ley bipartidista respaldado por el senador Bob Menéndez -quien preside el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta-, que busca que el Congreso estadounidense autorice un aumento general de capital del BID.

Esto permitiría elevar hasta los 20.000 millones de dólares los recursos disponibles para préstamos en la región, desde los 12.000 millones actuales.

En medio de la emergencia por el coronavirus, el BID aprobó, según Claver-Carone, 21.600 millones de dólares para la región.

"Es la primera vez en la historia que anticipadamente el Congreso de Estados Unidos, un grupo de senadores bipartidista muy importante, apuesta por el BID y anticipa una conversación sobre un proceso de capitalización", resaltó.

Una decisión sobre una capitalización será producto de una negociación en el seno de la Junta Directiva del organismo y de lo que acuerden sus gobernadores en la reunión anual que tendrá lugar en la ciudad colombiana de Barranquilla, entre el 17 y el 21 de marzo.

"Esta propuesta bipartidista es el único plan Marshall que existe para la región", resaltó el líder del BID, quien confió en que el proyecto de ley que ha sido presentado ante el nuevo Congreso estadounidense sea aprobado.