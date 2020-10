Amy Coney Barrett, la jueza podría restingar el aborto legal en Estados Unidos

Estados Unidos.- Este lunes se llevará acabo la primera audiencia acelerada en medio de una pandemia por coronavirus, sobre la nominación de la jueza Amy Coney Barrett a la Corte Suprema de Estados Unidos.

La nominación a la Corte Suprema Amy Coney Barrett, la han calificado los demócratas del Senado como una amenaza para la atención médica de los estadounidenses durante la pandemia de coronavirus.

Barrett es la candidata a la Corte Suprema más abiertamente en contra del aborto en décadas y su voto podría proporcionar una mayoría para restringir, si no anular, los derechos al aborto.

Al ser confirmada Barrett en la Corte, la cuestión recaería en cada estado. Esto provocaría largas peleas en las legislaturas y podría dar lugar a un sistemas más desigual en el cual el derecho a abortar sea limitado dependiendo del estado en el que se viva.

Esta es la primera vez que se lleva a cabo una audiencia de confirmación en medio de una pandemia y con dos miembros del comité, ambos republicanos, que recientemente dieron positivo por el coronavirus.

Asimismo, es la primera vez que se lleva a cabo una audiencia de confirmación al mismo tiempo que ha comenzado la votación anticipada en muchos estados y en un año de elecciones presidenciales, según lo publicado por NPR.

Por su parte la ahora jueza Amy Coney Barrett explicó este lunes que se lo pensó con detenimiento antes de aceptar la nominación del presidente Donald Trump para la Corte Suprema, sobre todo por los sacrificios que implica para su familia.

Amy Coney Barrett, es una jueza de la corte federal de apelaciones, está resuelta a mantener la perspectiva de su propio mentor, el difunto juez conservador Antonin Scalia y "aplicar la ley tal como está escrita", así lo aseguró en sus comentarios iniciales preparados para las audiencias.

Los tribunales no están diseñados para resolver todos los problemas o corregir todos los errores de nuestra vida pública, dice Barrett en los comentarios, que The Associated Press obtuvo.