Amy Coney Barrett plantea servir a una Corte Suprema ‘independiente’

Washington.- La jueza Amy Coney Barrett le dirá al Comité Judicial del Senado que no buscó un puesto en el tribunal más alto de la nación, sino que se comprometió a servir en "una Corte Suprema independiente que interpreta nuestra Constitución y nuestras leyes tal como están escritas", según declaró a medios locales este domingo.

Barrett, de 48 años, elogió a las juezas que la precedieron en la Corte Suprema, incluidas Sandra Day O'Connor y la difunta jueza Ruth Bader Ginsburg.

En una declaración de cuatro páginas expertamente suave , Barrett no mencionó su religión, sus credenciales conservadoras o lo que su nominación significó para el resto de la Corte Suprema.

Los demócratas están librando una batalla contra el proceso para llenar el puesto que quedó vacante tras la muerte de Ginsburg el 18 de septiembre y argumentan que el ganador de las elecciones del 3 de noviembre debería elegir al próximo juez.

En las audiencias de confirmación de esta semana, se espera que los demócratas se concentren en la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y el aborto. Antes de convertirse en juez federal, Amy Barrett criticó el voto del presidente del Tribunal Supremo John Roberts para defender la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.

En su declaración, Barrett reiteró su admiración por el juez Antonin Scalia, para quien trabajaba como secretaria, y habló sobre cómo no quería que su trayectoria profesional abrumara su vida personal. Barrett ha estado casada por más de 20 años y es madre de siete hijos.

Barrett enfatizó que "los tribunales tienen la responsabilidad vital de hacer cumplir el estado de derecho, que es fundamental para una sociedad libre".

Pero agregó: “Los tribunales no están diseñados para resolver todos los problemas o corregir todos los errores de nuestra vida pública. Las decisiones políticas y los juicios de valor del gobierno deben ser tomados por los poderes políticos elegidos por el Pueblo y responsables ante él. El público no debe esperar que los tribunales lo hagan y los tribunales no deben intentarlo".