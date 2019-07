Anciana de 65 años es electrocutada por rechazar una multa VIDEO

Oklahoma.- Un policía de Oklahoma intentó que un conductor firmara una multa de $ 80 dólares por una luz trasera rota este mes, pero la conductora se negó, y las imágenes de la cámara del cuerpo capturaron la escena agresiva y sorprendente que se desarrolló a continuación.

"No creo que merezca pagar $ 80 dólares por algo que se puede arreglar, y puedo arreglarlo, si eso es todo lo que quieres que haga", dijo la conductora de 65 años Debra Hamil a un oficial de policía de Cashion, Oklahoma en el video, que fue grabado durante un incidente del 16 de julio, según los registros judiciales.

Fue entonces cuando el oficial intentó arrestar a Hamil. "Muy bien, adelante y salga del auto", le dice el oficial, "porque está bajo arresto". "No, no lo estoy", responde Hamil, subiendo la ventana. "Sé justo conmigo, y yo seré justo contigo".

Hamil le dice a la oficina que está "lleno de mierda" y luego se va en su camioneta, según muestra el video. Finalmente, el oficial se pone al día con la camioneta de Hamil y se acerca con su arma desenfundada, según muestra el video.

"Salga del auto", grita el oficial, con las sirenas sonando en el fondo. Hamil abre su puerta y dice "es mejor que me dejes" antes de interrumpir, luchando con el oficial y cayendo al suelo, muestra el video.

El oficial le dice que ponga sus manos detrás de su espalda. "Déjame en paz", grita. En ese momento, el oficial le dispara con una pistola taser y nuevamente le dice que ponga sus manos detrás de su espalda.

"¿Te das cuenta de que te has metido en muchos más problemas?", le pregunta un oficial a la mujer mientras yace en el suelo boca abajo, con los brazos esposados a la espalda. "Oh, no corrí", responde ella. "Te dije que no ibas a arrestarme". El oficial le dice que una ambulancia está en camino.

Hamil fue llevada a la sala de emergencias, informó una estación local. Fue arrestada y luego liberada con una fianza de $10,000 dólares informa Kingfisher Times & Free Press.

Pixabay

La policía de Cashion no respondió de inmediato a la solicitud del grupo de noticias McClatchy para comentar sobre el incidente el martes por la tarde, pero los registros de la corte estatal de Oklahoma dijeron que Hamil compareció ante el tribunal el 17 de julio enfrentando un cargo de delito grave por agredir a un oficial de políticas y un delito menor de resistencia a un oficial.

Los cargos presentados en la corte del condado de Kingfisher acusan a Hamil de "patear intencionalmente e ilegalmente" al oficial "sobre o sobre la ingle" y de "no seguir las órdenes legales" de un oficial de policía.