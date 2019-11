Anciana de 82 años es operada del corazón con hipnosis, sin anestesia

Italia.- La intervención duró poco más de una hora. En la sala híbrida Niguarda, el equipo es el habitual para este tipo de procedimiento: cirujanos cardíacos, anestesiólogos, técnicos en radiología y enfermeras.

En el sofá, sin embargo, para el paciente no se recurre a medicamentos "desde el arsenal anestésico" (si no es una pequeña dosis de anestésico local para pinchazos en las piernas, puntos de acceso para el ascenso de los catéteres hasta el corazón para el reemplazo valvular).

Alternativamente, se ha utilizado la hipnosis. Normalmente, la intervención requiere la administración de medicamentos sedantes para inducir un estado de inmovilidad que permita a los especialistas realizar el procedimiento con el máximo grado de eficacia y seguridad sin que el paciente pueda percibir lo que está sucediendo.

De hecho, es un procedimiento mínimamente invasivo con catéteres muy delgados que "viajan dentro" del cuerpo con una válvula de material biológico autoexpandible dentro.

Para el paciente de 82 años, un estado de sufrimiento en los pulmones, debido a una enfermedad pulmonar obstructiva y una neumonía reciente, ha llevado a la hipnosis.

Entonces, el equipo decidió la hipnosis en lugar de la sedación habitual. Sandra Nonini, quien dirigió el estado de la hipnosis, especialista en Anestesia y Cuidados Intensivos 3, dirigida por Maria Pia Gagliardone, explica:

Escuché sobre la hipnosis por primera vez durante una experiencia laboral en Francia, donde esta práctica es ampliamente utilizada , no solo para procedimientos quirúrgicos sino también para procedimientos ambulatorios, como medicamentos en quemaduras graves. Intrigado por esta técnica, me acerqué al mundo de la hipnosis utilizado en el campo de la medicina y hoy me estoy especializando en un centro en Turín .