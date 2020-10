Anciana de 90 años es abusada sexualmente en un asilo de Reino Unido

Reino Unido.- Una familia ha compartido imágenes desgarradoras de una abuela después de que supuestamente fue agredida sexualmente y golpeada por otro residente en un hogar de ancianos en Reino Unido.

Un familiar de la mujer de 90 años ha publicado fotos de ella por primera vez desde la terrible experiencia de noviembre pasado.

Afirma que la jubilada fue agredida sexualmente mientras vivía en la casa. La familia ahora ha dado a conocer las imágenes para crear conciencia, luego de que la familia de otro vecino acusara al mismo domicilio de 'descuido' hacia su propia abuela.

Las impactantes imágenes muestran a la frágil dama con un gran hematoma morado en el lado derecho de la cara.

Otro muestra su delicado brazo salpicado de dolorosos moretones. Una más la muestra acostada en la cama con un corte visible en la cabeza y un vendaje blanco envuelto alrededor de su antebrazo.

El familiar, que trabaja en el mantenimiento de la propiedad, compartió las horribles fotos en las redes sociales y dijo: `` Hace casi doce meses, otro residente la agredió sexualmente y la golpeó mientras la cuidaba (en un hogar de ancianos).

Esta horrible casa había permitido que mi pariente fuera asaltado de la peor manera inimaginable que jamás haya existido.

La anciana fue agredida sexualmente y golpeada por otro residente.

'Nos horrorizamos cuando descubrimos lo que sucedió. Ella (la víctima) dijo:

"Nunca se lo he dejado". `` Ahora está en un nuevo asilo de ancianos, pero no es adecuado para ella. Ya no confía en los enfermeros y se ha quedado con el trastorno de estrés postraumático y necesita de tres a cuatro enfermeros para tratar con ella '

Dice que se le pidió que presentara sus imágenes después de enterarse de otro incidente en la casa este año durante el encierro.

Durante la pandemi, hechos como los abusos a personas de la tercera edad fueron muy comúnes. Pixabay

Hace unas semanas, una mujer afirmó que también se descubrió que su abuela tenía moretones.

Añadió: 'Las familias deben seguir controlando a sus familias en los hogares y pedirles fotos para asegurarse de que están a salvo.