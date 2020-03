Anciana queda atrapada con cádaver de su esposo en cuarentena

Italia.- Una anciana en Borghetto Santo Spirito, en el noroeste de Italia, estuvo atrapada en su casa desde el lunes pasado.

Se encuentraba en compañía del cádaver de su esposo, esto, después de que él muriera por coronavirus durante la cuarentena que les fue impuesta.

La pareja de fue puesta en aislamiento después de que el hombre diera positivo por el covid-19 y se negara a ser hospitalizado.

Según información de The Mirror, la mujer no pudo salir a pesar de que su ex compañero de vida muriera aproximadamente a las dos de la madrugada.

Según medios locales, nadie puede ingresar al alojamiento a causa del protocolo preventivo establecido debido a la emergencia sanitaria.