Ancianos detenidos con 28kg de hierba para regalo navideño

York, EU.- Una pareja de ancianos fueron detenidos el pasado martes 19 de diciembre por transportar 28 kilogramos de marihuana de manera ilegal, declarando a las autoridades que eran "para regalos de navidad".

De acuerdo con el teniente Paul Vrbka, del Departamento del Sheriff del Condado de York, el vehículo Toyota Tacoma del matrimonio fue detenido por agentes en la Interestatal 80 luego de ser descubiertos conduciendo por la línea central y el conductor no hizo la señal.

Elderly couple claims marijuana was for Christmas presents https://t.co/aCNGKuhJE0 pic.twitter.com/HyrTJfHcvz — York News-Times (@yorknewstimes) December 20, 2017

Tras detener la camioneta, los oficiales percibieron el fuerte olor de a marihuana cruda que llevaban guardado. Tras esto, la unidad canina del condado alertó sobre la presencia de una sustancia controlada y se realizó una búsqueda de causa probable del vehículo.

La hierba fue encontrada dentro de unas cajas guardadas dentro de la pick up. El valor en la calle de la marihuana incautada asciende a unos 336 mil dólares, de acuerdo al estimado de la policía.

Patrick Jiron, de 80 años, y Barbara Jiron, de 83 indicaron que eran de Clearlake Oaks, California, y que se dirigían a Vermont. Aseguraron que "la marihuana era para regalos de Navidad" y sostuvieron que "no sabían que era ilegal transportar marihuana en Nebraska".

Update to the Elderly Christmas Pot Presents story -https://t.co/xvu6jH84l1 pic.twitter.com/Tbz78aJcs7 — York News-Times (@yorknewstimes) December 22, 2017

En aquel momento la pareja fue puesta bajo custodia en en la cárcel del condado de York por cargos de posesión de marihuana con la intención de entregar y sin estampillas de impuestos a las drogas. Ambos cargos son delitos graves.

Barbajara Jiron fue citda en el caso no fue encarcelada "debido a algunos problemas médicos".

Por su parte, el esposo, Patrick Jiron, fue puesto bajo custodia y aprisionado en la Cárcel del Condado de York por cargos de posesión de marihuana con la intención de entregar y no tener estampillas de impuestos a las drogas. Desde entonces, ha pagado el 10 por ciento de su fianza de 100 mil dólares y ha sido liberado.

Con información de York News-Times

Otras noticias:

La "abuelita hacker" de internet, una rusa de 101 años

Foto: AFP

La excepcional rusa Nadezhda Miagkij, siempre demuestra que nunca se es demasiado viejo para hacer algo completamente nuevo, y ella lo hace en un terreno en el que no se espera a una persona de su edad: el ordenador. Esta mujer de 101 años vivió la llegada de la electricidad, y a partir de ese momento se le abrió un mundo de vertientes a través de la tecnología de internet.

Esta mujer anciana es también conocida por ser una veterana de guerra y también conocida como "abuelita hacker", debido a que decidió unirse a la comunidad de cibernautas, según relata la nota publicada por RT Español.

La historia de la centenaria comienza al nacer en 1916 y le fue dado vivir en la época de la agitación de la Revolución Rusa de 1917 y de la Primera Guerra Mundial.

Y en su rostro se mira el paso de los años, más en su piel, por haber perdido a la mayoría de sus seres queridos, como su esposo, el cual falleció durante la Segunda Guerra Mundial, dejándola a ella a cargo de sus hijos. Pero a pesar de sus pérdidas, su sentido del humor es de notar, ya que Nadezhda es capaz de bromear sobre su salud y su edad.

"Tengo un solo ojo y es artificial. El segundo no ve nada en absoluto", cuenta la anciana, que asegura no poner comas cuando escribie. "Como si estuviera en el primer grado", puntualiza. Nadezhda se mudó a una casa de reposo en Bratsk, en Siberia, para no molestar a sus hijas en el espacio apretado de su apartamento, y fue allí donde despertó su interés para aprender "la ciencia de Internet", como ella la llama.

Ver películas, conversar con familiares por Skype o escuchar música son las actividades que más le gustan. "Internet me da todo. Responde cualquier pregunta sobre lo que podría no saber debido a mi enfermedad o estupidez. Estoy interesada. Y responde todo, me dice todo de inmediato. Aprecio Internet", cuenta Nadezhda.

Si echa una mirada al pasado, hace un viaje completo a través dl tiempo, recordando algunos de los momentos más importantes para la humanidad: "La electricidad apareció en mis tiempos. Lo tengo en la memoria: cómo mi abuela apagó la luz para mí".

La 'abuelita hacker', una rusa de 101 años que navega por Internet porque responde a "todo" - La centenaria Nadezhda Miagkij, nacida en 1916, encendió la computadora por primera vez hace cinco años y ahora domina Internet y navega por las redes social... https://t.co/JZkxS11Y8y — NotiXpress (@InformateHN) December 16, 2017

Ahora, volviendo al presente y a su interés para ser una verdadera cibernauta, reconoce que dominar Internet, no fue fácil. Los primeros conocimientos se los enseñó hace cinco años su nieta, también jubilada, aunque al principio se mostró cautelosa. "Mi nieta no me dejó usar la computadora, no se fiaba de mí", explica la cibernauta.

"Tenía miedo de que yo rompiera algo o hiciera algo mal por mi curiosidad", añade. Sin embargo, las ganas de seguir aprendiendo la sumergieron en el mundo de la tecnología. Ella dice que Internet es una valiosa fuente de conocimiento.

De esa manera, Nadezhda Miagkij, da un ejemplo para todos y demuestra a diario que la edad es solo un número.