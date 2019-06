Ancianos se divierten en asilo con tobogán de agua (VIDEO)

Estados Unidos.- ¿Crees que los asilos de ancianos son aburridos?, no todos o por lo menos el de Oaks at Northpointe, una comunidad de personas de la tercera edad en Zanesville, OH, no lo es.

A través de un video que fue publicado en su cuenta de Facebook se puede observar como los trabajadores de dicho lugar armaron un divertido tobogán para que los ancianos disfrutaran y por qué no, regresar los recuerdos de la infancia.

El material antes mencionado tiene una duración de solo 10 segundos pero ya ha alcanzado 7.7 mil reproducciones, por lo menos 10 mil comentarios y 116,441 veces compartido.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

El video deja ver como una mujer anciana baja a toda velocidad ayudada por un grupo de personas, la reacción de alegría de la mujer fue notablemente alegre.

Tras la difunción del video, usuarios de dicha red social (Facebook) reaccionaron con comentarios llenos de alegría y entusiasmo por lo que hacen por los abuelitos.

Entre uno de lo comentarios está el de una usuaria que dice: "Me encanta todo acerca de esto!!! Ahora que es amar la vida! Gran trabajo!!".

Otro comentario fue el de Tracey Danielle quien escribió: "Ella estaba tan feliz que la risa que tenía era tan dulce!! Esto es tan increíble para hacer por ellos un lugar increíble, una gente que trabaja allí!!! Absolutamente increíble!!!"