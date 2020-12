Angela Merkel dice que hay que intentar todo para logra un acuerdo en negociación del "brexit"

Berlín.- Angela Merkel, la canciller alemana, aseguró que se debe de intentar de todo para lograr resultados, es por eso que dice estar abierta a la posibilidad de prolongar las negociaciones del "brexit" más allá del límite acordado con el objetivo de lograr un acuerdo.

En una rueda de prensa, la canciller alemana fue entrevistada sobre el “bretix”, en la que también, añadió que una medida que permita finalmente un acuerdo sería "muy aplaudida".

La canciller rechazó además la idea, difundida por la prensa británica, de que las negociaciones entre Bruselas y Londres iban a fracasar por la dureza de sus exigencias personales.

"Yo no he negociado ni negocio. Alemania no negocia a nivel individual", dijo Merkel, que recordó que las conversaciones con Reino Unido las está llevando a cabo la Comisión Europea (CE) y, en concreto, el negociador europeo, Michel Barnier.

La canciller recordó que se trata de unas negociaciones que "no son fáciles" porque Reino Unido se marcha del mercado común y es muy importante asegurar que, en el futuro, cuando las normativas de ambas partes se distancien progresivamente, se mantengan unas condiciones justas de competencia.

Londres y Bruselas se dieron hasta este domingo para cerrar un acuerdo sobre la relación futura entre la UE y Reino Unido, pero las conversaciones llevan días atascadas en varios puntos clave como la competencia justa y la pesca.

El 31 de diciembre expira el período puente que se estableció para negociar las condiciones de la relación futura.

Cabe recordar que, La alemana, de 66 años de edad, ha dicho que dimitirá como canciller cuando finalice su mandato actual en 2021 con planes de dejar la política por completo después de 15 años en el poder.

Por esta razón, el partido de Merkel, la CDU (conservador), organizará el 15 y 16 de enero un congreso virtual para elegir a un nuevo presidente y potencial candidato a la cancillería en el 2021, anunció a través de Twitter.

El congreso que tuvo que ser aplazado dos veces, se realizará por videoconferencia a causa de la pandemia de Covid-19, que comportó la instauración de un confinamiento parcial hasta el 10 de enero en Alemania.