Angustiante historia de 3 pilotos desaparecidos en Perú

PERÚ.- Desesperadamente los padres de tres jóvenes pilotos buscan a sus hijos que misteriosamente desaparecieron tras sufrir accidentes en hechos distintos en la selva peruana, algunas versión señalan que pudieron ser reclutados por el narco.

Julián siempre quiso ser piloto, con la ayuda de su padre Néstor Clavijo, el joven se preparó en Inglaterra en donde estudió inglés, posteriormente estudió la carrera de aviación en Bogotá y soñaba con comandar un avión grande de una aerolínea comercial, relató su padre.

Néstor Clavijo muestra una foto con su hijo desaparecido en la selva (Foto: Univisión)

Según Univision, Néstor afirma que fue uno de sus instructores que trabaja para la escuela de Centauros de Villavicencio, quién lo orientó e invitó a trabajar como instructor en una zona que se ubica a 130 kilómetros al oriente de Colombia.

“Venga negro, venga que acá hay trabajo, venga que acá le va a ir mejor y pues lo convenció de irse a Villavicencio y él renunció”, explicó Néstor.

Luis Andrés Mojica, piloto desaparecido en Perú. (Foto: Univisión)

Grace Cardoso, capitana de aviación y representante legal de la escuela Centauros mencionó que el joven piloto efectuó un curso de instructor de vuelo y fueron dos meses los que permaneció en la escuela.

“Él voló con nosotros unas 30 horas, tal vez como instructor y no tuvimos ningún inconveniente, ni reporte de los alumnos ni ninguna emergencia o nada de que nos haga pensar que de pronto era un mal piloto”, señaló Cardoso.

Las avionetas marca Cessna son las más utilizadas para el narcotráfico. (Foto: Univisión)

La representante de la escuela de Centauros de Villavicencio dijo desconocer que Julián hubiera sido reclutado para trabajar en Bolivia, ya que el piloto no tenía necesidad económica.

“Julián Clavijo no tenía ninguna necesidad económica. Cada muchacho obtiene su licencia o termina, hace las horas que sea o se retira, pero no somos responsables de lo que sigan haciendo en adelante”, aclaró.

La madre de Julián, Martha Ligia Villegas relató que ella empezó a notar una actitud extraña en su hijo de 22 años, a quien cuestionó en varias ocasiones al respecto, pero el joven jamás le comentó nada, a pesar de que empezó a utilizar más de tres celulares.

Fue en 2015 cuando Julián sin el consentimiento de sus padres viajó a Colombia, dejando de lado una entrevista de trabajo que tenía en Bogotá, tampoco se comunicó en varios días, solo mantuvo en secreto contacto con su hermana Jennifer. Néstor sorprendió a sus hijos en una llamada telefónica, le quitó el teléfono y cuestionó a su hijo para saber en qué lugar se encontraba, el piloto contestó que en Bolivia.

Según lo relatado por Jennifer a su padre, Julián registró un aterrizaje de emergencia, a lado de otro tripulante en una avioneta Cessna en la selva de Perú, logrando salir ilesos del percance

“Sí papá, Julián está por allá por el lado del Perú bajando por un río que se llama Cutivirene hacia la desembocadura del río Ene”, dijo Nestor.

Tras investigar la zona en donde se registró el accidente aéreo, el padre se asustó y pensó de inmediato que se trataba de alguna acción ilícita, Julián mantuvo comunicación con su hermana desde el 18 de agosto, cuando ocurrió el accidente, hasta el 29 del mismo mes.

Las esperanzas de que los jóvenes fueran rescatados se apagaron conforme fueron pasando los días, el último día que mantuvo comunicación Julián con Jennifer le dijo “esta gente ya no quiere venir por mí. No sé qué pasa y se me van a acabar las baterías”.

Avioneta de matrícula venezolana estrellada en Honduras cargada de droga.

La primera semana de septiembre Néstor viajó a Perú al llegar a Cutibireni ubicada entre la zona de Junín y cusco, las autoridades le impidieron continuar con su búsqueda, ya que requería de un permiso, durante su recorrido los habitantes de la región manifestaron comentarios de desesperanza. Unos relataron que habían visto dos pilotos caminando por el río, otros que se habían integrado a grupos de nativos que generalmente los entregan a las autoridades o los matan.

También le expresaron la posibilidad de que hubieran sido secuestrados por miembros de la agrupación armada maoísta Sendero Luminoso que los mantendrían como esclavos trabajando en la producción de cocaína.

“Ay, mi muchacho”, dijo cubriéndose el rostro, “no sé qué vino a hacer por acá mi muchacho, Dios mío, ¿por qué se ha metido? Diosito lindo, ¿por qué? Es el único hijo que tengo varón… Dios mío”, expresó con gran sentimiento Néstor.

Las autoridades en perú detuvieron a diez personas que acudieron al lugar en donde se accidento la avioneta que piloteaba Juián y Luis.

La información que trascendió de este suceso fue la detención de un grupo de personas que presuntamente realizaron la búsqueda de la avioneta en donde se transportaba droga, los hombres localizaron la zona del accidente después de cinco días, diez de ellos fueron arrestados y se encuentran encarcelados en Santipo.



Dos hijos desaparecidos

La historia de Vanessa es aún más compleja, al perder a dos de sus hijos en la selva peruana, Luis Andrés de 22 años y Juan Pablo de 27, ambos estudiaron aviación en Venezuela, ellos también viajaron en 2015 a Bolivia, según su madre en actividades de fumigación.

En un lapso de una semana Vannesa perdió a sus dos hijos que se encuentran desaparecidos, uno acompañaba en su vuelo a Julián, el otro acudió en un vuelo a rescatar a su hermano perdido en la selva.

Pista clandestina en Honduras, país que se ha convertido en una escala de abastecimiento de aviones con droga que salen de Colombia y Venezuela. (Foto: El Universal)

“Yo me tiré al piso todo el día, a gritar. No quería pararme, no quería hacer nada”, recuerda.

La versión de Vannesa es que su hijo Luis Andrés sufrió un accidente aéreo junto a Julián, al enterarse su hermano Juan Pablo pidió apoyo a su jefe para que le prestara una avioneta que llamaban La Verdolaga, a bordo de la vieja aeronave emprendió el vuelo desde Bolivia ubicó la zona y aventó víveres desde la avioneta.

“Juan Pablo voló y le botó comida a Luis Andrés, galletas, linternas. Me dijeron que Luis Andrés le dijo por la radio: ¡¡¡hermano ya lo vi, váyase!!!”, afirma Vanessa.

Para Vanessa y Néstor es un misterio por qué los jóvenes accidentados no querían llamar la atención.

Al darse cuenta que su hermano continuaba perdido, Juan Pablo intento de nuevo realizar otro vuelo en su búsqueda, pero el jefe de la empresa no autorizó.

“Él le dijo que no, que lo sentía pero que ya no había ya más búsqueda, que no había más plata para eso, entonces mi hijo como era un poquito impulsivo le diría una cosa al tipo y desde allí nunca lo volví a ver. Nos dijeron al otro día cuando me llamaron que mi hijo se había matado, ¿me entiendes? me lo desaparecieron”, puntualizó Vanessa.

