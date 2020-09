"Animales a los que hay que pegar duro": Donald Trump sobre delincuentes

Estados Unidos.- El Presidente de Los Estados Unidos, Donald J. Trump publicó un controversial mensaje en su cuenta oficial de Twitter, en donde textualmente escribió refiriéndose a los criminales "Animals that must be hit hard!", por su traducción al español: "Animales a los que hay que pegar duro".

El anterior mensaje fue posteado acompañando un video que compartió originalmente la cuenta de Alguaciles del Condado de los Ángeles: "LA County Sheriffs", el material con duración de siete segundos muestra el momento en que un hombre, aparentemente joven, se acerca a una patrulla estacionada y dispara contra los oficiales del interior.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La opinión de los internautas se mostró seriamente dividida, pues cierto sector calificó las palabras del mandatario como un "llamado a la violencia", algo que solamente podría empeorar la situación de un país cuyos ciudadanos constantemente sufren abusos de poder y ataques directos por quienes deberían mantenerlos a salvo.

También resaltaron que a pesar de no usar ningún término racista, al ser el agresor un hombre aparentemente de raza negra, Donald Trump también fomenta la división racial y el ataque directo a esa comunidad.

Pero no todos opinaron igual, partidarios del presidente apoyaron su posición y dejaron ver que "la autoridad debe respetarse", sin importar las circunstancias.

Foto: Twitter

Resultados del ataque

La cuenta de la red social mencionada acompañó el material visual con información que posiciona los hechos a las 22:00 horas (tiempo de Estados Unidos), en la calle Francis Med, en Lynwood; los hechos posiblemente se dieron el viernes 11 de septiembre, pues un día después el metraje fue subido.

Los dos policías fueron llevados a un hospital cercano al sitio de los hechos tras resultar con heridas de gravedad, en la publicación, la cuenta @LASDHQ agregó que "Ambos todavía están luchando por sus vidas, así que manténgalos en sus pensamientos y oraciones.”

Álex Villanueva, Sheriff de Los Ángeles, dio a conocer en conferencia de prensa que los agredidos son una mujer de 31 años y un hombre de 24 que laboraban en la división de transportes, ambos graduados hace apenas 14 meses de la academia, por lo que aún son considerados novatos.

El funcionario detalló que ambos ingresaron consientes al nosocomio después de pedir ayuda por radio. Describió al criminal como un “hombre de piel oscura”.

Villanueva recordó el ataque de policías a un hombre afrodescendiente, a quien dispararon por la espalda y dejaron con un estado de salud delicado, hecho que causó protestas violentas en diversas regiones del país y aumentó el descontento de la comunidad de "raza negra" en Estados Unidos.

Todo esto, después de que un oficial blanco sometiera a otro hombre afroamericano hasta quitarle la vida, a pesar de sus constantes suplicas por que lo soltara. El policía mantuvo su rodilla en el cuello del hoy occiso hasta que murió.

El Sheriff de Los Ángeles agregó que “disparan más o menos a un policía a la semana estando de servicio”.