Anna Kikina, la primera cosmonauta rusa en SpaceX que irá a EEI, revela experimentos del viaje

La cosmonauta rusa Anna Kikina reveló detalles sobre su participación en una misión de la NASA y SpaceX, donde realizará ciertos experimentos, entre otras actividades.

En una entrevista con el colaborador de Debate, Manuel Mazzanti, Kikina confesó desde Roscosmos, Agencia Espacial Federal Rusa, sentirse muy inspirada y emocionada por ir en este viaje.

La ingeniera y cosmonauta formará parte de la tripulación de la Misión Crew 5, se trata de un proyecto entre la NASA y la firma espacial privada de Elon Musk.

Anna Kikina: La primera cosmonauta rusa en abordar una nave de SpaceX

La misión Crew 5 será la octava misión tripulada de SpaceX, y la primera en ser comandada por una mujer, Nicole Mann, astronauta de la NASA.

Anna Kikina de 37 años, será la primera cosmonauta de la agencia espacial rusa de Roscosmos, en abordar una nave de la firma comercial SpaceX.

Anna fue seleccionada como cosmonauta en 2012, por lo que desde hace 12 años ha estado entrenando para este momento.

¿Alguna vez te imaginaste que tu primer vuelo al espacio sería lanzado desde USA, en un cohete y en una cápsula comercial (Crew Dragon)?, le pregunta Manuel Mazzanti a la cosmonauta.

Anna: "Tienes razón, llevo 10 años en el cuerpo de cosmonautas y me estaba preparando para mi primer vuelo hace tiempo. Y nunca pensé tener la posibilidad de poder volar en el programa de tripulaciones comerciales, la verdad que fue como un "boom" en mi vida; algo totalmente inesperado".

"Cuando me informaron de la posibilidad, y estoy muy contenta (...) después espero poder volar en una Soyuz porque pasé mucho tiempo entrenando para eso (ríe)".

Kikina confieza cuál es el mayor reto de entrenar para ir al espacio

Considerando que Anna tuvo su entrenamiento con naves rusas, Mazzanti le pregunta: ¿Qué fue lo que más disfrutaste de entrenar en una Crew Dragon y cuáles son las principales diferencias con una Soyuz, y ¿qué fue lo más difícil?

"Lo más difícil fue el intercambio, mantener una buena condición física se hacía complicado debido a los constantes viajes de ida y vuelta entre un continente y otro. Es una realidad".

"Porque estos viajes te van destruyendo el cuerpo y uno tiene que descansar para poder adaptarse. Pero todo lo demás es muy interesante y he estado muy concentrada en el proceso. Y a pesar de todo esto, siempre tuve la energía y la voluntad de realizar cada tarea y me encanta hacerlo".

Mazzanti: Vi la conferencia de prensa donde estás con el resto de la tripulación y se puede ver que tienen muy buena química.

Anna contesta bastante alegre: "¡Sí! Tienes razón, tenemos muy buena química, hasta podría dibujarnos dentro de un gran corazón (ríe)" Pero es erdad tenemos muy buena comunicación entre nosotros y eso me pone muy contenta, me gusta. Y no sé porqué he recibido este increíble regalo que me da la vida".

Anna Kikina haría una caminata espacial en la EEI en un Soyuz

Tomando en cuenta que el pasado junio de 2020, se había dicho que era posible que la ingeniera rusa realizara una caminata espacial, pues su compañero cosmonauta Oleg Kononenko dijo que se esperaba que Kíkina volviera en su misión del otoño de 2022 a la Estación Espacial Internacional (EEI) a bordo de la Soyuz MS-22.

Ante esta posiblidad, Mazzanti le preguntó lo siguiente: ¿Cuáles son las actividades principales a realizar en la estación? ¿Cuáles son las que más esperas, algún tipo de experimento? Y no recuerdo si vas a hacer una caminata espacial... ¿qué es lo que esperas en estos próximos seis meses?

Anna: "Lo más interesante para mí, dentro de todo lo que vamos a hacer puedo separar dos cosas: Dentro del segmento ruso tenemos nuevos equipos y experimentos y realmente quiero tratar de trabajar con ellos y usarlos. No tratar - corrige- ¡Hacerlo!".

"Yo creo que todo astronauta quiere tener la experiencia de estar afuera de la estación, y tengo la esperanza de hacerlo yo también".

"Todavía no sé cuándo, podría ser en esta expedición, porque todavía hay tiempo para ciertos cambios, pero por ahora daré apoyo a las caminatas programadas y también operando el nuevo brazo robótico europeo".

Entonces, ¿existe una posibilidad de que puedas hacer una caminata en esta misión, pero no sabemos todavía?, pregunta Mazzanti.

Anna: "Por ahora el plan que tengo es asistir las caminatas y operar el brazo robótico europeo, pero... ¿quién sabe?", respondió la cosmonauta rusa.

Rusia se retira de la EEI; Anna habla de la importancia de mantener la Estación

En julio, Rusia anunció que se retiraría de la Estación Espacial Internacional (EEI), después de que su compromiso actual termine a finales del 2024. En este contexto, la Estación Espacial Internacional ya no contaría con rusos.

"Anna, a veces se ha difícil no hablar de la actual situación política, pero viendo la relación con tus compañeros y cómo se trabaja en la estación... ¿crees que la estación espacial debería continuar siendo un faro de paz, amistad y colaboración hasta el final de la vida de la estación?", pregunta el entrevistador.

Anna, en tono serio responde: "Sí, Manuel, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tenemos y debemos mantener, en este momento, e intentar resguardar este destino de mejorarlo en el futuro. Y que nos permitan utilizarla como una gran plataforma común, un trampolín...".

Cosmonauta Anna Kikina, una inspiración para muchas mujeres y amantes del espacio

Mazzanti reconoce a Anna como una inspiración para tantas mujeres jóvenes: "no solo en Rusia, sino alrededor del mundo también... cuanto estés en al estación, ¿podrás ponerte en contacto con ellas? o ¿quizás hablar en vivo con colegios en Rusia? ¿Cómo lograrás conectarte con ellas o ellos para que después puedan ser más proactivos y quizás convertirse en futuros cosmonautas".

Anna: "Los eventos públicos son parte de las actividades de nuestra profesión, y las hacemos constantemente, y en la estación también. Me da gusto ser tomada como ejemplo de nuestra profesión, y si yo puedo ser un ejemplo, ¿por qué no?".

"Les quiero mostrar a chicos, adolescentes y gente de todas las edades, y ver si están interesados, cómo funciona esto y que se necesita para estar aquí. Y eso es bueno, es genial...", respondió Kikina.