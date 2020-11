Anonymous hackea el Congreso de Perú durante tras represión contra manifestantes

Perú.- El Colectivo Anonymous se atribuyó este sábado 14 de noviembre el hackeo a diversos sitios web del Gobierno de Perú, entre ellos el del Congreso de Perú, tras seis días de protestas sociales contra el nuevo presidente Manuel Merino, quien asumió el poder tras la destitución de Martín Vizcarra, quien es acusado de recibir sobornos cuando era gobernador de la localidad sureña.

El ataque de Anonymous contra el sitio del Congreso de Perú, que fue el organismo que aprobó la destitución de Martín Vizcarra "por incapacidad moral permanente", duró varias horas, pese a los intentos del gobierno de activarlo de nueva cuenta.

Estos ataques ciberneticos comenzaron a partir del viernes 13 de noviembre en la noche tras la fuerte represión de la Policía Nacional de Perú contra los manifestantes el jueves en el centro de la ciudad de Lima, quienes se muestran en contra del gobierno de Merino.

En esta represión se reportaron 16 personas heridas y dos de ellos fueron hospitalizados por lesiones de arma de fuego. Ante estos hechos, Anonymous entró en operación para desactivar los sitios oficiales del gobierno de Perú.

"Saludos, ciudadanos del mundo, somos Anonymous. Anonymous está completamente involucrado en la operación Perú, ya que hemos eliminado el sitio del Congreso de Perú, el Ejército, la Policía y varios otros", confirmó Anonymous en un video publicado en redes sociales esta tarde.

"Ahora me gustaría señalar un mensaje a los funcionarios de la ciudad de Lima. El Gobierno de los Estados Unidos, el Gobierno de Perú su seguridad es una broma que nunca será suficiente para protegerse de colectivos de Anonymous, somos el pueblo, somos anónimos, somos legión, no perdonamos, no olvidamos, nos esperan"

Here is the Spanish version pic.twitter.com/yaEjlCmVzi — Anonymous (@LiteMods) November 14, 2020

Destitución del presidente Marín Vizcarra

El pasado 09 de noviembre el Congreso de Perú aprobó con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones la destitución del presidente Martín Vizcarra, acusado de recibir sobornos por las obras de Lomas de Ilo y del hospital regional de Moquegua entre 2011 y 2014, cuando era gobernador de Moquegua.

Según las acusaciones presentaras por tres colaboradores, Martín Vizcarra recibió cerca de 2 millones 300 mil soles peruanos, que equivalen a 641 mil 830 dólares, por la consesión de dichos proyectos.

Este martes iniciaron las protestas contra Manuel Merino, quien asumió el cargo de jefe de Estado de Perú, y han continuado en la ciudad de Lima, donde el gobierno ha enviado militares para reprimir a los ciudadanos en las manifestaciones contra el actual mandatario. Medios locales e internacionales reportaron la muerte de dos jóvenes este sábado víctimas de la represión policial y decenas de heridos.