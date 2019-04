Antigua biblia robada en Estados Unidos es encontrada en Holanda

Pittsburgh .- Encuentran antigua biblia robada de Estados Unidos en Holanda. Este ejemplar es una Biblia de Ginebra del siglo XVII, uno de cientos de libros raros que según las autoridades fueron robados de una biblioteca de Pittsburgh a través de argucias a lo largo de 20 años, está de regreso en casa.

El ejemplar de la Biblia, publicado en 1615, fue localizado en el Museo de los Peregrinos Estadounidenses en Leiden, a unos 70 kilómetros (45 millas) de Amsterdam en Holanda, dijo el agente del FBI Robert Jones.

Era uno de los más de 300 libros raros, mapas, altas y más objetos que se descubrió que habían desaparecido de la Biblioteca Carnegie de Pittsburgh el año pasado. Un ex archivista de la biblioteca y un marchante de libros raros fueron acusados de robar libros valuados en más de 8 millones de dólares.

La Biblia "es más que una pieza de evidencia", dijo Jones el jueves en conferencia de prensa en Pittsburgh. "Me alegra decir que finalmente ha regresado a su propietario legal aquí en Pittsburgh".

Hay varias biblias similares, dijo Jones.

Desde el punto de vista de los dólares no es un libro invaluable −dijo −Desde un punto de vista histórico es invaluable

El museo holandés había pagado 1 mil 200 dólares por la Biblia, dijo el fiscal de distrito Stephen Zappala Jr.

La primera edición de la Biblia de Ginebra fue publicada en 1560. Esta edición en particular fue publicada en Londres cuatro años después de la primera versión del rey Jacobo, es similar a una biblia que se cree trajeron los peregrinos en 1620, dijo Jones.

El FBI entregará la Biblia a los fiscales del condado de Allegheny, quienes la regresarán a la biblioteca, dijo Zappala.

Después de que se presentaron los cargos el año pasado, agregó Zappala, el director del museo holandés se puso en contacto con la policía en La Haya y con la biblioteca Carnegie, que a su vez contactó al FBI en Pittsburgh.

El FBI en La Haya trabajó con el museo y después envió la Biblia a las oficinas del FBI en Pittsburgh, dijo la agente del FBI Shawn Brokos.

Con unos guantes azules de látex Brokos mostró la Biblia abriendo cuidadosamente sus páginas envejecidas.

El FBI espera que la noticia de la recuperación de esta Biblia lleve a otros a revisar sus colecciones en caso de que hubiera posibles objetos robados de Pittsburgh. "Algunos están quizá en colecciones privadas", dijo Jones.

Hasta ahora los fiscales de Pittsburgh han recuperado 18 de los libros robados de la biblioteca dijo Zappala. Los objetos han sido encontrados en Estados Unidos y en el extranjero.

Un ejemplar del libro científico "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica" de Isaac Newton valuado en 900 mil dólares, y "A Defense of the Constitutions of Government of the United States of America" de John Adams valorado en 20 mil dólares están entre los objetos que los fiscales han recuperado, dijo el vocero de Zappala.

Uno de los libros que no han sido recuperados en "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" la obra maestra del filósofo Adam Smith valuado en 180 mil dólares.

La sala de la Biblioteca Carnegie donde se exhibían los objetos robados continúa cerrada. Zappala dijo que revisaría con la biblioteca la exhibición de la Biblia al público.