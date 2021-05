Antonhy Fauci cree que pronto se podría dejar el usar mascarillas en espacios interiores

Estados Unidos.- Antonhy Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas en Estados Unidos, consideró que luego del plan masivo de vacunación en el país, muy pronto se podrán relajar aun más la medidas contra el Covid-19, por lo que las personas, podrían dejar de usar mascarillas también en interiores.

Cabe recordar que, apenas hace unas semanas los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), autorizó prescindir del uso de mascarillas en actividades al aire libre, al hacer ejercicios, montar en bicicleta o incluso cenar en terrazas abiertas.

Esto solo para los ciudadanos que ya han recibido todo el esquema de vacunación contra la Covid-19, pueden no utilizar mascarilla mientras se encuentran en lugares al aire libre.

Sin embargo, la autorización para dejar de usar mascarilla en interiores no ha sido dada la por las autoridades de salud del país, no obstante, Fauci al ser entrevistado por ABC News, dijo al respecto, que se tiene que ser más libre a medida que avanza la vacunación.

Cabe mencionar que, en Estados Unidos, más de 152 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19, de acuerdo con la estadística actualizada de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Más de 114 millones de personas han sido totalmente vacunadas, informó Univisión.

Por lo que según Fauci, los CDC podrían actualizar sus directrices casi en tiempo real, a medida que más estadounidenses se vacunen, con lo se podría esperar un nuevo anuncio sobre el uso de cubrebocas en interiores.

Un estudio de los CDC del 28 de abril indica que las personas de 65 años o más con la vacunación completa tienen un 94% menos de probabilidades de ser hospitalizados por causa de la enfermedad.

La guía de la agencia dice que, completamente vacunadas o no, las personas no tienen que usar máscaras al aire libre cuando caminan, andan en bicicleta o corren solas o con miembros de su hogar.

También pueden ir sin máscara en pequeñas reuniones al aire libre con personas completamente vacunadas.

Pero a partir de ahí, los CDC tienen una guía diferente para las personas que están completamente vacunadas y las que no lo están.

Las personas no vacunadas, definidas por los CDC como aquellas que aún no han recibido ambas dosis de la vacuna Pfizer o Moderna o la fórmula única de Johnson & Johnson, deben usar máscaras en las reuniones al aire libre que incluyan a otras personas no vacunadas. También deben seguir usando máscaras en los restaurantes al aire libre.

La agencia continúa recomendando máscaras en lugares públicos cerrados, como peluquerías, restaurantes, centros comerciales, museos y cines.