Aparece nuevo monolito gigante, esta vez en Turquía, frente al templo más antiguo del mundo

Sanliurfa.- Tras más de dos meses sin aparecer, un nuevo y misterioso monolito metálico ha sido encontrado frente al templo más antiguo del mundo, ubicado en Turquía.

El insólito hallazgo ocurrió el pasado viernes 5 de febrero en la provincia turca de Sanliurfa, cerca del templo Gobekli Tepe, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el cual tiene estructuras que datan de 10 mil años antes de nuestra era.

Un granjero fue quien se topó por casualidad con el monolito de tres metros de altura y con una inscripción en turco que dice: "Mira el cielo si quieres ver la luna".

El hecho ha llamado la atención de las autoridades de Turquía, que ya se encuentran investigando y analizando imágenes de cámaras de seguridad para descubrir quién pudo haber transportado el bloque de metal hasta ese sitio.

Este hallazgo se suma al de otros misteriosos monolitos metálicos que han estado apareciendo en diversos lugares del mundo desde los últimos meses.

El primero de ellos fue encontrado el 24 de noviembre de 2020 en el desierto de Utah, Estados Unidos, e inmediatamente suscitó especulación en redes sociales.

La polémica aumentó con el hallazgo de un segundo monolito en la ciudad de Piatra Neamt, en Rumania, apenas unos días después que el de Utah. Luego apareció otro más en una montaña de California.

Colombia, Reino Unido y España fueron las siguientes locaciones donde aparecieron monolitos en las siguientes semanas.

El último de los misteriosos monolitos fue encontrado en diciembre pasado en una reserva natural de Holanda, pero a diferencia de las estructuras encontradas en Estados Unidos y Rumania, este no era reluciente.

Poco se sabe sobre qué hay detrás de los hallazgos de estas estructuras metálicas de más de tres metros de altura. Internautas han especulado que podría tratarse de una especie de 'performance', un homenaje a la emblemática película de Stanley Kubrick, "2001: Odisea en el espacio", e incluso una intervención extraterrestre.

Cabe decir que el colectivo artístico The Most Famous Artist se adjudicó la instalación de los dos monolitos encontrados en Estados Unidos, los cuales luego retiraron y vendieron en alrededor de 45 mil dólares cada uno. Sin embargo, no se sabe quién o quiénes colocó los bloques en los demás países.

