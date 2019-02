Apareció con corte en la garganta, había una herencia de por medio

Estados Unidos.- Jared se encuentra en prisión acusado por el homicidio de su madre, las autoridades creen que el móvil fue dinero.

El joven en una entrevista señaló que su madre tenía unos 11 millones de dólares en el banco; sin embargo, él no la asesinó, “Ella me lo dio todo”.

Jared de 22 años de edad se encuentra en la cárcel de Rikers Island.

Las autoridades de Nueva York aseguran él mató a Paula por dinero.

El cuerpo de la mujer fue encontrado en una bolsa de basura con un corte en la garganta.

La policía aseguró, Paula había sido asesinada en su apartamento.

La investigación arrojó que Jared y su madre tuvieron una riña.

Ella me lo dio todo. Si yo necesitaba algo, ella me lo daba . . . dinero, ella me lo daba. Ella no tenía que trabajar si no quería.