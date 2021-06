¿Apoyo a comunidad LGBT? Papa Francisco pide no juzgar la vida de los demás

Vaticano.- El papa Francisco pidió este domingo "no juzgar" la vida de los demás, sino acoger y aceptar la "realidad personal y social" de cada quien, reiterando que "Dios nos ama a todos", un llamado que bien podría interpretarse como un mensaje de apoyo a la comunidad LGBT.

Durante su mensaje de introducción del rezo del Ángelus mariano desde el Vaticano, el papa Francisco puntualizó que hay muchas personas que "necesitan sentirse amadas", y para ello conviene recordar los preceptos de Jesús.

Miren a su alrededor. Verán muchas personas que viven cerca y se sienten heridas y solas, que necesitan sentirse amadas. Da el paso, Jesús te pide una mirada que no se detenga en lo exterior, sino que vaya al corazón", dijo desde la ventana del Palacio Apostólico.

Leer más: Estudio de 2018 reveló 'daños estructurales' en edificio derrumbado en Surfside, Florida

En opinión del Sumo Pontífice, es necesario que las personas tengan "una mirada que no juzgue" a los demás, sino que sea "acogedora".

No juzguen, no juzguen la realidad personal, social, de los demás ¡Dios ama a todos! No juzguen, dejen vivir a los demás y traten de aproximarse con amor", señaló el papa repasando el Evangelio y saliéndose del discurso que tenía escrito.

Francisco añadió que "la mayor enfermedad de la vida" es "la falta de amor", y no padecimientos como el cáncer, la tuberculosis o la pandemia de Covid-19.

"¿Cuántas veces nos lanzamos a remedios equivocados para saciar nuestra falta de amor? Creemos que lo que nos hace feliz es el éxito y el dinero, pero el amor no se compra, es gratuito. Nos refugiamos en el mundo virtual, pero el amor es concreto", dijo.

El líder de la Iglesia católica añadió que "no nos aceptamos como somos", sino que "no escondemos detrás de los trucos de la exterioridad, pero el amor no es apariencia".

Sin embargo, consideró que la pandemia ha ayudado al mundo a comprender "la importancia del contacto y de las relaciones".

Leer más: Joe Biden habla sobre apoyo al marco de infraestructura bipartidista en USA

Tras impartir su catequesis, y ya rezado el Ángelus ante los fieles que escuchaban desde la plaza de San Pedro, el papa Francisco celebró la primera Jornada por la Paz en Oriente Medio y llamó a la "convivencia fraternal" en dicha región, donde "la fe cristiana está viva pese al sufrimiento".

Finalmente, pidió a los fieles que recen por él con motivo de la fiesta de los apóstoles San Pedro y San Pablo, el próximo 29 de junio. "Recen de una forma especial, el papa necesita de sus oraciones. Gracias, sé que lo harán", expresó.