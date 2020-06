Aprueban sistema que avisa a doctores del deterioro de enfermos con Covid-19

Estados Unidos.- La Administración de Drogas y Alimentos ha emitido una autorización de uso de emergencia para que los hospitales de EE. UU empleen un sistema de fabricación israelí que alerta a los médicos ocho horas antes de que las condiciones de los pacientes con COVID-19 se deterioren, según un informe.

El sistema hospitalario creado por CLEW, una empresa con sede en Netanya que predice complicaciones médicas potencialmente mortales, ha ayudado a mantener las redes de computadoras y telemedicina en los dos principales hospitales israelíes en funcionamiento durante la pandemia de coronavirus, informó el Times of Israel.

El CEO, Gal Salomon, dijo que el sistema de su compañía es el único aprobado por la FDA que brinda advertencia temprana a los pacientes que probablemente experimenten insuficiencia respiratoria o complicaciones sanguíneas asociadas con la enfermedad mortal.

"La plataforma CLEWICU está diseñada para permitir a los proveedores de atención médica monitorear los niveles de riesgo pronosticados por los pacientes en todas las unidades en tiempo real, lo que permite una toma de decisiones inteligente sobre la asignación de recursos clínicos, asegurando una atención al paciente rápida, proactiva y eficiente", agregó.

El sistema se basa en registros de miles de pacientes con COVID-19, principalmente en los EE. UU cuyos datos fueron analizados por CLEW, utilizando inteligencia artificial para descubrir qué cambios tienen lugar en los pacientes horas antes de que empeoren.

La aprobación de la FDA llega con médicos que requieren inteligencia artificial más que nunca porque tienen una capacidad limitada para aprovechar su experiencia con el nuevo coronavirus, dijo Salomon al medio de comunicación.

Normalmente, los médicos intentan usar su conocimiento y experiencia, pero no tienen experiencia, no estudiaron COVID-19 en la escuela de medicina, dijo al Times of Israel.