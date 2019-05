Apuñala a su novia 26 veces para que no lo dejara

España.- Un joven de 27 años admitió ante un juez de Granada, que apuñaló a su novia 26 veces para que no lo dejara. Él fue identificado como Cristóbal C. y argumentó que solo quería "darle un susto".

Los hechos ocurrieron en agosto del 2017, cando Cristóbal se entero que su novia, de ese entonces 14 años, quería terminar la relación. Él la invitó a su casa, en construcción, una vez dentro empezó a herirla con una navaja hasta que la dio por muerta, entonces se retiro del lugar.

10 horas después del ataque, los vecinos encontraron a la adolescente herida e inconsciente. Ellos la auxiliaron y llamaron a la ambulancia; lograron salvarle la vida.

Me quito en pantalón, o rajó, me dijo que me iba a dejar embarazada y me apuñaló