Arabia Saudí se une a alianza marítima de EEUU tras ataque

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Arabia Saudí anunció el miércoles que se unió a una coalición liderada por Estados Unidos para proteger las vías navegables en Oriente Medio entre amenazas de Irán tras un ataque contra su crucial industria petrolera.

La decisión del reino de integrarse en el International Maritime Security Construct se produjo antes de una visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Por otra parte, las autoridades saudíes tenían previsto compartir información sobre las armas que se utilizaron en los ataques a un campo petrolífero saudí y a la mayor planta de procesado de crudo del mundo el pasado sábado.

Los rebeldes hutíes de Yemen, que cuentan con el respaldado de Irán, se atribuyeron la autoría de los incidentes, pero Washington y Riad dijeron que sospechan que fue Teherán quien perpetró el ataque. La República Islámica niega las acusaciones, que llegan en un momento de gran tensión entre Estados Unidos y el país luego del fracaso de su pacto nuclear con las potencias mundiales.

La agencia noticiosa estatal Saudi Press hizo público un comunicado en el que un funcionario no identificado dijo que el reino entró a formar parte de la coalición, de la que ya forman parte Australia, Bahrein y Gran Bretaña.

“La adhesión del reino a esta alianza internacional respalda los esfuerzos regionales e internacionales para disuadir y contrarrestar las amenazas a la navegación marítima y al comercio global, asegura la seguridad energética global y el flujo continuado de suministros de energía a la economía global, y contribuye a mantener la paz y la seguridad internacional”, señaló el reporte de la agencia.

El ejército de Estados Unidos no respondió de inmediato a una petición de comentarios de The Associated Press.

El objetivo de la coalición es proteger la región del Golfo Pérsico. Esto incluye la vigilancia del Estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo por la que pasa una quinta parte del petróleo mundial, y el de Bab el-Mandeb, otro paso estrecho que conecta el Mar Rojo y el Golfo de Adén, entre Yemen y el este de África. Además, habrá patrulleras pequeñas y otras embarcaciones listas para una respuesta rápida. El plan también contempla que los países escolten a sus propios barcos por la región.

Estados Unidos culpa a Irán de la explosión de cuatro bombas lapa en mercantes en mayo, y de otras dos en junio, cuando navegaban por el Golfo de Omán, cerca del Estrecho de Ormuz, algo que Teherán niega. La República Islámica también detuvo a un petrolero con bandera británica y a otro con sede en Emiratos Árabes Unidos.

El papel de Riad en la coalición no estuvo claro de inmediato. Bahrein ya acoge la sede de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos.