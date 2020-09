Arabia Saudita: Reunión de líderes mundiales del G-20 será virtual

Emiratos Árabes Unidos.- Arabia Saudita, que preside el Grupo de los 20 países este año, dijo este lunes que la próxima reunión de líderes mundiales de noviembre se llevará a cabo prácticamente en medio de la pandemia del coronavirus.

El reino había planeado originalmente albergar a líderes mundiales para la cumbre del G-20 en Riad antes de la pandemia, ofreciendo al príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman la oportunidad de compartir apretones de manos y amplias sonrisas con presidentes y primeros ministros, como Donald Trump, el presidente ruso Vladimir. Putin, Narendra Modi de India y Xi Jinping de China.

En cambio, la reunión virtual planeada anunciada el lunes despoja al reino de la pompa que habría acompañado a las llegadas televisadas a la pista de Riyadh solo dos años después de que el asesinato y el desmembramiento del escritor saudí Jamal Khashoggi mancharan la reputación del príncipe heredero. El príncipe Mohammed ha insistido en que no tuvo nada que ver con la operación llevada a cabo por agentes saudíes dentro del consulado saudí en Estambul, a pesar de que los senadores estadounidenses y los funcionarios de inteligencia dijeron que él era responsable del asesinato.

Arabia Saudita dijo que la cumbre virtual del 21 al 22 de noviembre estará presidida por el rey Salman. La reunión se centrará en centrarse en "proteger vidas y restaurar el crecimiento abordando las vulnerabilidades descubiertas durante la pandemia y sentando las bases para un futuro mejor", dijo un comunicado saudí.

La declaración agregó que los países del G-20, que representan las economías más grandes y poderosas del mundo, han contribuido con más de $ 21 mil millones para apoyar la producción de vacunas y el acceso a terapias, así como inyectado $ 11 billones "para salvaguardar la economía global".

Sin embargo, las naciones del G-20 han sido criticadas por no tomar medidas cohesivas contra el virus y su impacto económico. Estados Unidos, China y Rusia han optado por no participar en un esfuerzo de colaboración para desarrollar y distribuir una vacuna.

El G-20 acordó este año suspender la deuda de los países en desarrollo y aplazar miles de millones de dólares en pagos a medida que los gobiernos centran el gasto en programas de estímulo de emergencia para proteger a las personas vulnerables e impulsar los sistemas nacionales de salud. Sin embargo, el primer ministro de Pakistán ha pedido un alivio total de la deuda de las naciones más pobres de los países más ricos del mundo.

Los líderes del G-20 se reunieron por última vez virtualmente en marzo en una sesión organizada por el rey Salman. La videollamada virtual era inusual en ese momento, ya que los gobiernos de todo el mundo comenzaban a enfatizar la importancia del distanciamiento social para frenar la propagación del virus en medio de cierres, toques de queda y encierros a nivel mundial.

Grupos de derechos humanos y otros habían pedido a los líderes mundiales que boicotearan la cumbre en Arabia Saudita debido al asesinato de Khashoggi, el historial de derechos humanos del reino y la continua detención de activistas. No estaba claro si líderes como el primer ministro canadiense Justin Trudeau o la canciller alemana Angela Merkel habrían asistido a una cumbre en persona, pero hubo otros, como Putin, que dijeron que estaban listos para participar.

Agnes Callamard, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias que investigó el asesinato de Khashoggi, dijo a The Associated Press a principios de este mes que otro país debería ofrecerse como voluntario para albergar la cumbre de líderes del G-20 si se va a realizar en persona. . De no ser así, dijo, debería condicionarse a que Arabia Saudita libere a defensores de los derechos de las mujeres, activistas de derechos humanos, periodistas y otros encarcelados.