Los argentinos desconfían del FMI y se oponen a su ayuda

BUENOS AIRES (AP) — Pareció escucharse un quejido colectivo en toda Argentina luego de que el presidente Mauricio Macri pronunció tres palabras que muchos vinculan con las peores épocas del país: Fondo Monetario Internacional.

Macri sorprendió a los argentinos al anunciar esta semana que procurará obtener un acuerdo de financiamiento con el FMI tras una fuerte devaluación de su divisa y un pronóstico poco alentador de la economía global.

“Históricamente, la imagen del Fondo Monetario Internacional ha sido bastante traumática para los argentinos”, dijo Jorge Fidler, un contador de 72 años, con relación a la crisis económica. “Es difícil de digerir”.

La crisis de hace 17 años derivó en el desempleo de uno de cada cinco argentinos, millones se hundieron en la pobreza y algunos pasaron hambre. El peso, que había estado vinculado al dólar, perdió casi el 70% de su valor.

Los bancos congelaron los depósitos y colocaron barricadas metálicas mientras miles de manifestantes intentaban infructuosamente retirar sus ahorros. Al menos 27 personas fallecieron en protestas y saqueos en diciembre de 2001 a medida que la segunda mayor economía de Sudamérica se desplomaba.

Desde entonces se ha responsabilizado al FMI por su papel en la mora de pagos de Argentina de su deuda de más de 100.000 millones de dólares. Un sondeo efectuado por los encuestadores argentinos D’Alessio Irol/Berensztein señaló que el 75% de los habitantes sienten que solicitar ayuda al Fondo es una medida errónea. La encuesta a 1.077 personas efectuada a principios de mayo tiene un margen de error de tres puntos porcentuales.

“El Fondo es el prestamista de última instancia. Es casi una palabra tóxica aquí”, dijo Sergio Berensztein, analista político y coautor del sondeo, a The Associated Press. “Es como cuando vas al dentista. Tal vez lo necesitas, pero no quieres ir”.