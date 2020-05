Argentina alarga hasta el 24 de mayo la cuarentena

Buenos Aires.- Argentina extendió este viernes la cuarentena hasta el 24 de mayo, pero habrá una mayor reapertura progresiva de las actividades en todo el país excepto Buenos Aires y su área metropolitana, focos principales de los contagios por coronavirus.

"Tengo la alegría de decir que estamos logrando los objetivos pero no hemos ganado la batalla", dijo el presidente, Alberto Fernández, quien compareció ante la prensa junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también peronista, y con el jefe de Gobierno de la capital, Horacio Rodríguez Larreta, opositor.

El aislamiento social obligatorio comenzó el pasado 20 de marzo en Argentina y la actual extensión regía hasta el 10 de mayo, por lo que el nuevo decreto la alargará durante 14 días más, en un país donde en la actualidad hay 5.611 positivos por COVID-19, que se ha llevado 293 vidas.

Desde la residencia presidencial de Olivos, al norte de Buenos Aires, Fernández indicó que en Buenos Aires y el llamado conurbano, que juntos conforman la denominada Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), centran la atención en cuanto al futuro de los contagios.

"Tenemos que estar atentos los porteños, como yo, y los vecinos del Gran Buenos Aires que tengan en cuenta que acá está concentrado todo el riesgo de la pandemia, y por lo tanto tenemos que extremar cuidados", afirmó Fernández.

“En la Ciudad de Buenos y el Gran Buenos Aires está concentrado casi todo el riesgo de la pandemia”, dice @alferdez. El Presidente hace un llamado a extremar los cuidados en los distritos más poblados de la Argentina. pic.twitter.com/vz6bfEvEVO — Televisión Pública (@TV_Publica) May 8, 2020

El 86,2 % de los nuevos contagios que hubo este viernes en el país han sido en el AMBA.

El mandatario se refirió además a las críticas que ha recibido por parte de un sector de la oposición, que le reclamaba una apertura mayor de la cuarentena en todo el país para no provocar un derrumbe de la economía argentina, en crisis desde 2018 y afectada además por la pandemia.

"No podemos salir a tontas y a locas porque a algún pillo se le ocurre decir que lo más importante es la economía", aseveró, mientras cuestionó que algunas voces indiquen que Argentina debió seguir el modelo que siguió Suecia, que no implementó cuarentena, bajo el argumento de que no han tenido altas cifras de muertes como otros países de Europa.

"Cuando me piden que siga el ejemplo sueco, la verdad lo que veo es que Suecia, con 10 millones de habitantes (la cuarta parte de los que tiene Argentina), cuenta con 3.175 muertos. Lo que me están pidiendo es que de haber seguido el ejemplo de los suecos hoy tendríamos 13.900 muertos", sostuvo.

FASE 4 PARA CASI TODO EL PAÍS

El AMBA, donde residen cerca de 13 millones de personas, continuará en la llamada fase 3 de la cuarentena, y los comercios e industrias que quieran reabrir deberán solicitar una autorización al Gobierno, que evaluará si cumplen los requisitos para ello.

Sin embargo, el resto del país, incluidas las grandes ciudades, avanzarán a la fase 4, de las cinco que dispuso el Ejecutivo en su plan de desescalada, en la cual habrá una reapertura de diferentes tipos de industria y comercios.

El presidente aseguró que el motivo para ello es que en esos lugares se ha conseguido que los contagios se dupliquen en un período superior a los 25 días, mientras que en el AMBA se duplican cada 18,8 días, según los datos oficiales.

Respecto al AMBA, lamentó que "el objetivo no se ha podido lograr", y que por ello hay que "trabajar con seriedad".

Fernández indicó que "la disposición de habilitar tanto industrias como comercios está en manos de los gobernadores e intendentes", pero recalcó que mediante el decreto se establecen una serie de protocolos que "permitirán habilitar a un número muy importante de empresas para que empiecen a trabajar en distintas actividades".

Entre las ramas industriales que se habilitarán, están la automotriz, textil y calzado, tabacaleras, metalurgia y maquinaria, gráfica, madera y muebles, juguetería, química y petroquímica.

PREOCUPACIÓN POR SITUACIÓN EN VILLAS MISERIA

En los últimos días ha crecido la alarma por la propagación de la COVID-19 en llamadas villas miseria de Buenos Aires, asentamientos humildes donde la densidad de población es muy alta.

"Los resultados son preocupantes", dijo Fernández después de que este viernes se revelara que en tres días ha habido 64 casos en 119 pruebas hechas en la Villa 31, una de las más grandes de Buenos Aires.

Fernández dijo que en esos barrios se da una "aglomeración de la gente" y aseguró que están "presentando particular interés" allí distribuyendo test rápidos.

El jefe de Estado argentino adelantó además que "sería muy útil" si finalmente se aprueban unos test rápidos que han sido desarrollados en Argentina, por la dificultad a la hora de importarlos.

SALIDAS PUNTUALES PARA LOS NIÑOS

Una de las principales novedades que se implementarán en Buenos Aires y su área metropolitana serán las salidas puntuales de los niños, a pesar de la estricta cuarentena que permanecerá en esos lugares.

Larreta confirmó que en la capital habilitarán los fines de semana para que los menores puedan salir con sus padres "a dar una vuelta".

Por su parte, la política de la provincia de Buenos Aires diferirá un tanto, puesto que la intención del gobernador Kicillof es que los niños puedan "acompañar a sus padres a hacer la compra".

Fernández indicó que por el momento no contemplan el retorno de las clases presenciales en el sector educativo y continúan sin poderse realizar espectáculos.

Asimismo, tanto el presidente como Larreta y Kicillof recomendaron a los adultos mayores que permanezcan en sus casas.

RÉCORD DE CONTAGIOS EN UN DÍA EN ARGENTINA

Este viernes, Argentina confirmó 240 nuevos casos de COVID-19, lo que supuso un nuevo récord de contagios en un solo día -hasta el momento, la jornada con más positivos detectados había sido el pasado miércoles, con 188-.

Un total de 207 de ellos fueron entre Buenos Aires y la provincia homónima, 26 casos tuvo la norteña provincia de Chaco (norte) y 7 se sumaron entre todo el resto del país.

