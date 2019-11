Embajada de Argentina en Bolivia niega asilo a ex funcionarios de Morales

Bolivia.- El gobierno de Argentina negó este lunes otorgar asilo político en la embajada de La Paz a cuatro ex funcionarios del expresidente Evo Morales, tras su renuncia a la presidencia, por "no amerita gravedad o una situación de riesgo".

La decisión de negar el asilo a los ex funcionarios fue tomada por el embajador, Armando Álvarez García, después de consultar con el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie.

"Por razones de secreto de Estado no podemos dar los nombres de los ex funcionarios de Bolivia que pidieron asilo en la embajada argentina. Pero podemos decir que los casos no ameritaban gravedad para el encuadre de asilo y que el edificio de la sede diplomática está colapsado”, detalló un diplomático al medio argentino Infobae.

La fuente agregó que los cuatro ex funcionarios pidieron el asilo por terceras personas.

En la embajada argentina en la Paz se encuentran dos ex ministros de Morales, el de Gobierno (Interior), Carlos Romero, y la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado.

Morales y exvicepresidente Álvaro García Linera llegaron este martes a México, y fueron recibidos por el ministro mexicano de Exteriores, Marcelo Ebrard (i).