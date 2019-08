Argentina salva a niño de ahogarse: 'pensé que no ibas a sacarme porque soy negro'

Mallorca, España.- Una socorrista argentina salvó a un niño de 10 años de morir ahogado en la playa Can Pere Antoni de Palma de Mallorca, España, cuando el menor ya se había hundido metro y medio abajo del agua, pero lo que le dijo el menor cuando lo salvó la dejó extremadamente conmovida.

"Pensé que no ibas a sacarme porque soy negro", le dijo el pequeño, una frase que sin duda marcó a la joven, Macarena Cabrujo, de 25 años.

Yo le dije: "Sos hermoso, vine a sacarte a vos" señaló la rescatista, a la vez que lamentó: "Si un nene de 10 años tiene eso en mente, es muy triste como sociedad".

El hecho sucedió el pasado 27 de julio. La entrada a los bañistas al agua se había prohibido debido a las malas condiciones del mar.

Macarena, originaria de la ciudad argentina de Rosario, aprovechaba su tiempo libre en la orilla después de haber terminado su jornada laboral como salvavidas y se había quedado en la playa jugando vóley, cuando alcanzó a observar a lo lejos que el menor se estaba ahogando.

"Un nene complicado a los 200 metros, donde estaba la boya", relató Macarena al Diario en Radio 2.

Cabrujo dijo que al observar la situación de vida o muerte de inmediato solicitó a sus amigos que llamaran al servicio de emergencias, y a pesar de que no llevaba el equipamiento de rescate necesario ni dispositivos de flotación, se lanzó sin pensarlo a las agitadas aguas del mar para auxiliar el niño.

"Sabía a lo que me metía", dijo. "Cuando me ve, se fondea. Como que cedió", agregó.

La joven precisó que el menor ya se había hundido a metro y medio de la superficie cuando logró alcanzarlo.

"Hacía hora y media que la estaba peleando", detallo la mujer acerca del pequeño "luchador".

Una vez que lo sacó fue que el pequeño le dijo la frase que la dejó marcada y la conmovió hasta el extremo de replantearse la forma en que vivimos como sociedad.

