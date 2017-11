Argentinos peregrinan por tripulantes de submarino

Mar del Plata (Argentina), 24 nov (EFE).- Centenares de personas peregrinaron hoy en la localidad argentina de Mar del Plata, donde se encuentra la base del submarino de la Armada desaparecido en el Atlántico hace nueve días, en honor de sus 44 tripulantes, a los que mandaron "fuerza" y dijeron que "un país los espera".

Alrededor de 350 amigos y familiares, así como marplatenses que quisieron solidarizarse con la situación, marcharon desde la Gruta de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos, hasta la Base Naval de la ciudad, a unos 3 kilómetros, lugar al que el submarino debería haber arribado el pasado domingo y donde desde hace una semana aguardan noticias los seres queridos de 'los 44'.

La marcha, en la que no faltaron pancartas e imágenes de la virgen y que duró alrededor de hora y media, se produce en medio de la desazón de los familiares, después de que este jueves la Armada notificara de que cerca del lugar del Atlántico donde fue reportado el submarino por última vez se registró una explosión.

El ARA San Juan emitió sus últimas señales en la mañana del pasado 15 de noviembre, cuando se encontraba de vuelta de Ushuaia, en la parte más austral de Argentina, hacia Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, a unos 430 kilómetros al sur de la capital.

La Armada no se ha pronunciado sobre cuál puede ser el estado de los tripulantes por cautela hasta que no se encuentre el submarino, para lo que se cuenta con la colaboración de 13 países.

Esta semana se informó que apenas tres horas después de perder la comunicación con el sumergible, se detectó una explosión cerca de donde se reportó por última vez su ubicación, en la zona del Golfo San Jorge, a 432 kilómetros de la costa de la Patagonia argentina.

Es por esta razón que algunos de los familiares, entre el dolor y la consternación, dan por hecho que no hay supervivientes tras lo sucedido.

Argentina.- Una explosión ocurrió cerca de la hora y posición reportada por el submarino argentino ARA San Juan antes de desaparecer en el Atlántico Sur hace ocho días, confirmó ayer la Armada Argentina. La noticia llenó de dolor, llanto y furia el ambiente de la base naval de la ciudad de Mar del Plata, donde desde hace días los familiares de los 44 miembros de la tripulación esperaban noticias.

En la mañana, Balbi había informado que se registró un “evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión” en la zona en la que el submarino se comunicó con su base por última vez hace ocho días. Cuestionado sobre si puede haber supervivientes, el vocero dijo que “hasta que no tengamos una evidencia certera de dónde está el submarino, no podemos concluir con una afirmación contundente”

Muchos creen que el caso puede haber sido consecuencia de los escasos recursos y la falta de capacitación de las Fuerzas Armadas de Argentina, desde que acabó la dictadura militar a principios de la década de 1980.

“Me quedé viuda con un nene de 11 meses”, dijo a periodistas con la voz quebrada Jessica Gopar, esposa de Fernando Santilli, uno de los tripulantes. “No volvieron y no van a volver nunca más. Y no sé si van a volver sus cuerpos, eso es lo que más me duele, porque no sé si podré llevarle una flor”, se lamentó.