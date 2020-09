Estados Unidos.- Probablemente estás a punto de conocer el amor a primera vista, pues se trata de unas de las casas más hermosas sobre la tierra y no precisamente porque sean demasiado grandes, repletas de habitaciones, si no que estás en particular, además de ser lujosas tiene un contacto con la naturaleza como ninguna otra.

Por si fuera poco, si de niño tuviste el sueño de tener una casa del árbol, tu momento ha llegado. Se trata de una de las obras mas importantes del arquitecto Peter Pichler, quien diseñó un lujoso resort en la copa de los árboles en un bosque de Virgnina Occidental, en Estados Unidos.

Este increíble proyecto se abrirá a finales del próximo año 2021 y se extenderá a lo largo de cien acres de terreno privado pasando por alto el emblemático lao Dawson y desde luego el bello paisaje montañoso que caracteriza a Virginia Occidental.

Arquitecto diseña casas del árbol de lujo entre las montañas; ¡son bellísimas!/ Peter Pichler

El diseño consiste en casas con silueta de diamantes y lines angulares afiladas, contarán con dos niveles además de un campo bastante espacioso. En el piso inferior se encontrará un cómodo rincón para las tardes de lectura y una sala. Mientras tanto, en la parte superior habrá un dormitorio con baño incluido.

Cabe señalar que todos los muebles de la casa serán de alta jama, incluido ventanas, piso y techo. Otro dato importante es que todas las estructuras se construirán con materiales sostenibles de origen local para no incumplir con los acuerdos de Living Building Challengue de energía neta cero e impacto ambiental.

Por último, como si no fuera ya perfecto, se contará con centro de eventos, un centro de alimentos, agricultura, talleres educativos y una amplia programación de artes visuales. La finalidad del proyecto es crear un vínculo especial entre las personas y la naturaleza.