Arrestan a 2 por la muerte de 2 mujeres y 2 niños en NY

TROY, Nueva York, EE.UU. (AP) — Dos hombres fueron arrestados el sábado por cargos de asesinato por la muerte de dos mujeres y dos niños que fueron encontrados en su apartamento en el norte de Nueva York.

Justin Mann y James White fueron arrestados en su ciudad natal, Schenectady, y se declararon inocentes en Troy City Court.

Según el Times Union, el jefe de la policía de Troy, John Tedesco, dijo que uno de los acusados conocía a una de las víctimas. Se negó a dar más detalles.

La información presentada en el tribunal señala que los asesinatos ocurrieron alrededor de las 9 de la noche el 21 de diciembre. No fue sino hasta el martes, cinco días después, que un administrador de la propiedad encontró a Shanta Myers, de 36 años; sus hijos, Jeremiah Myers de 11 años y Shanise Myers de 5 años; y Brandi Mells, de 22 años, en un apartamento en el sótano junto al río Hudson. Meyers y Mells se comprometieron a principios de este año, dijo la prima de Mells, Sharonda Bennett, al periódico.

Tedesco y el fiscal de distrito Joel Abelove, que comparecieron en una conferencia de prensa, se negaron a responder preguntas sobre un posible motivo y el método de los homicidios.

Tampoco dijeron cómo se conocen los acusados, pero dijeron que ambos tienen antecedentes judiciales y Mann está en libertad condicional.

Más de dos docenas de personas estuvieron en la corte el sábado. Mann pareció derrumbarse cuando lo sacaron de la corte. Un hombre y una mujer en el tribunal se pusieron visiblemente angustiados.

Los sospechosos fueron enviados a la cárcel del condado de Rensselaer para esperar su próxima audiencia en la corte, el jueves. Ninguno de los dos dijo nada mientras se leían los cargos.

Tedesco dijo que no se esperan más arrestos.

“La rápida aprehensión y arresto de dos sospechosos en conexión con este trágico crimen es una buena noticia para nuestra comunidad y las familias de las víctimas impactadas por esta tragedia sin sentido”, dijo el alcalde de Troy, Patrick Madden, un demócrata, en un comunicado.

Arrestan a sospechoso por broma al 911 que dejó un muerto

i(AP ).- Las autoridades de Los Ángeles arrestaron a un sospechoso de hacer una denuncia falsa para que la policía fuera a una casa, en un incidente donde falleció un hombre inocente en Kansas, informó la policía el sábado.



El subjefe de policía de Wichita, Troy Livingston, informó el viernes en conferencia de prensa que la persona que hizo la broma llamó al número de emergencias 911 para decir que estaba en su casa y que acababa de dispararle a su padre y que tenía a su madre y su hermana de rehenes.

Cuando los agentes llegaron el jueves por la noche a la casa mencionada en la llamada, un hombre acudió a la puerta, y cuando acercó la mano a la cintura, un oficial pensó que tenía un arma y le disparó, matándolo, de acuerdo con un reporte de The Wichita Eagle.

Foto:@policewichita





Livingston dijo que el hombre no estaba armado y no había nadie herido en la casa.



La víctima no ha sido identificado por la policía, pero Lisa Finch dijo al periódico que la víctima era su hijo, Andrew Finch, de 28 años.

Tyler Barriss de 25 años.Foto:@policewichita



Tyler Barriss, de 25 años, es sospecho de haber hecho la llamada y el viernes fue arrestado en Los Angeles, informaron el sábado los departamentos de policía de Los Angeles y de Wichita.



La práctica de hacer una denuncia falsa para que llegue un escuadrón táctico SWAT a algún sitio es conocida como “swatting” y es común entre usuarios de juegos online. Pero familiares dijeron que Finch no era jugador.



“Debido a las acciones de un bromista, tenemos una víctima inocente”, dijo Livingston. La policía publicó el audio de la llamada al 911. Un hombre dijo que su padre había recibido un balazo en la cabeza, y que tenía a su madre y a su hermano a punta de pistola. La persona que llamó, hablando relativamente calmado, dice que roció gasolina en la casa y que “podría prenderle fuego”.

Oficiales atienden llamadas al 911. Foto: Youtube.

Varios policías llegaron y rodearon la casa, preparándose para una situación de rehenes. Cuando Finch salió a la puerta, los agentes le dijeron que levantara las manos y que no hiciera movimientos bruscos.



Pero Livingston dijo que el hombre movió una mano hacia su cintura, una zona donde suelen portarse pistolas. Un oficial, temiendo que estuviera tratando de tomar un arma, hizo un solo disparo. Finch murió pocos minutos después en un hospital. Livingston dijo que Finch estaba desarmado.



El oficial que disparó, con siete años de experiencia en la agencia, está suspendido con goce de suelto mientras se realiza la investigación.



El FBI calcula que unos 400 casos de “swatting” ocurren anualmente y que algunos bromistas usan dispositivos para impedir que se reconozca su número telefónico. La agencia federal está investigando el caso junto con las autoridades locales.