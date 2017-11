Arrestan a 7 en Grecia por fraude con aceite de oliva

TESALÓNICA, Grecia (AP) - Siete personas fueron acusadas el domingo de fraude por vender grandes cantidades de aceite de girasol adulterado en lugar de aceite de oliva en Grecia y el extranjero, de acuerdo con la fiscalía.

Los sospechosos, cuatro integrantes de una familia y tres parientes, fueron arrestados y son acusados de formar una banda delictiva, defraudar al estado, falsificar documentos y lavar dinero. Deberán comparecer ante la corte esta semana, agregó la fiscalía.

Efectivos de la unidad de crímenes financieros de la policía realizaron el arresto cerca de la ciudad de Larissa, en la provincia de Tesaly, a unos 150 kilómetros (95 millas) al sur de la ciudad de Tesalónica, en el norte de Grecia.

Los sospechosos fueron detenidos operando una bodega en que agregaban colorante al aceite de girasol para darle un color verde parecido al del aceite de oliva.

El aceite adulterado era vendido en latas de cinco litros (1,32 galones), fuera del mercado, a consumidores griegos y exportado, en paquetes de una tonelada, mayormente a Alemania.

El producto adulterado era promovido como "aceite de oliva extra virgen, directo del consumidor".

En el lugar del arresto, la policía halló cinco toneladas de aceite adulterado listo para ser empacado y 12 paquetes listos para ser exportados. También encontraron varios carros de lujo, por lo que fueron acusados de lavado de dinero.

Destructor de EE.UU. entra a mar Negro con 56 misiles

El destructor USS James Williams (DDG-95) de la Armada de EE.UU. quien la semana pasada se encontraba en el mar Rojo, en un puerto de Arabia Saudita llegó al mar Báltico en agosto pasado.

Según la Convención de Montreux sobre el Paso por los Estrechos, los buques pertenecientes a países que no bordean el mar Negro pueden permanecer solo 21 días en dicho mar, armados con más de 50 misiles de crucero Tomahawk.

Mar Báltico, foto EFE

La presencia en el mar Negro de buques de guerra de las fuerzas navales de EE.UU. y otros países de la OTAN se ha intensificado después del comienzo del conflicto en el sudeste de Ucrania. En agosto de este año, el destructor James Williams visitó el Mar Báltico.

El barco estadounidense, en particular, visitó Riga. "James Williams" fue a la costa del Mar Negro en el camino desde el Mar Rojo, donde a mediados de noviembre visitó el puerto saudita de Jeddah.

Foto Wikipedia

Como se informó, el 19 de noviembre, una fragata de misiles "invisible" de la Armada francesa "La Fayette" también entró en el Mar Negro. Esta no es la primera entrada de un buque de guerra francés en el Mar Negro.

La última vez que visitó allí en marzo de este año. Durante la estancia, la fragata francesa visitó el puerto rumano de Constanta, y también participó en ejercicios conjuntos con barcos rumanos. En marzo de 2015 visitó Odessa.

Wikimedia Commons

Después del estallido de la crisis en el este de Ucrania, los barcos de la Armada de los EE. UU. Y otros países de la OTAN vienen regularmente al Mar Negro. De acuerdo con la Convención de Montreux de 1936, los buques de guerra de los estados no pertenecientes al Mar Negro pueden permanecer en el Mar Negro por no más de 21 días. Al mismo tiempo, el tonelaje total de buques militares de estados no pertenecientes al Mar Negro no debe exceder las 30 mil toneladas, informó interfax.