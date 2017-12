Arrestan a madre por fracturarle el cráneo a su bebé

Los Angeles, California.- Una mujer de 26 años fue arrestada por las autoridades el pasado domingo, bajo cargos de abuso infantil sobre su bebé de 13 meses, el cuál ingresó al hospital y se encuentra en estado crítico.

Foto: Wikimedia Commons

Sacil Lucero, residente de de la ciudad de Santa Ana, California, llevó a su bebé al Centro Médico UCI, pues está había perdido el conocimiento y no daba señales de vida. Cuando acudió por ayuda, la mujer alegó que sus heridas había sido a causa de un accidente domestico en el baño de su casa .

Sin embargo, al arribar con los doctores, estos encontraron que la menor presentaba evidencias de abuso, incluyendo fracturas en las costillas y lesiones en el cráneo, asunto que mantenía a la infante en un terrible estado crítico.

Foto: Pixabay

La víctima sufrió un "gran trauma a la cabeza y exhibía otros rastros de abuso físico", de acuerdo con la investigación. La pequeña fue trasladada a urgencias en condición crítica y fue sometida a una cirugía para salvar su vida.

Cuando detectives preguntaron a Lucero por las lesiones, esta negó inicialmente que hubiera abusado de su pequeña, aclarando que la niña se había lastimado al caerse en el baño.

Sin embargo, tras insistir en una segunda interrogación, la mujer admitió que "causó intencionalmente las lesiones" a su bebé.

Durante el curso de la investigación los agentes además examinaron a los otros tres hijos de la sospechosa y descubrieron que el otro gemelo, un niño de 13 meses también mostraba evidencias de abuso. Los médicos encontraron que había sufrido de una fractura en el cráneo y tenía varias costillas quebradas, según revelaron los médicos que lo examinaron. A pesar de sus lesiones, el niño se encontraba en condición estable.

Cuando se le cuestionó acerca de estos hechos, nuevamente admitió que los golpes fueron provocados por violencia de su propia mano hacia sus hijos.

La presunta abusadora es madre de cuatro niños y se encuentra embaraza de un quinto. Lucero confesó que empezó a abusar a sus gemelos cuando descubrió que estaba embarazada de su quinto hijo.

Los otros dos hijos de la mujer, cuyas edades no fueron reveladas, no exhibían pruebas de golpes o maltratos y fueron entregados a la custodia de su padre biológico. La identidad del hombre no se dio a conocer y la Policía tampoco precisó si también es el papá de los gemelos y/o el quinto bebé que espera la acusada.

Foto: Departamento de Policía del Condado de Orange

Sacil Lucero fue arrestada bajo cargos de abuso infantil y trasladada a la prisión del condado de Orange, donde deberá enfrentarse a estos cargos.

Por el momento Lucero enfrenta una fianza de 100 mil dólares por los presuntos delitos de los que se le acusa.

Por su parte, el dia de ayer lunes, se confirmó que la pequeña gemela internada comenzaba a mostrar señales de vida estables. Una vez que se encuentre en condición de ser dada de alta, esta se reunirá con sus hermanos bajo la custodia del padre de los niños.

Con información de Univision

