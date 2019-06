Arrestan a mujer por arrojar a recién nacido de un tercer piso

China.- Una mujer fue detenida por las autoridades tras tirar por la ventana de un tercer piso a un bebé recién nacido.

En menor cayó en un balcón, ubicado un piso más abajo, y fue rescatado por los vecinos que escucharon al bebé llorar.

La policía informó que la mujer de 22 años dio a luz fuera de matrimonio el pasado sábado 8 de junio, y aventó al bebé tras cortar el cordón umbilical.

Los vecinos informaron que escucharon los llantos del bebé, y hasta llegaron a pensar que se trataba de un gato.

Foto: Pixabay

Un testigo informó que él iba llegando al trabajo, cuando una de sus compañeras, que es madre, reconoció el llanto de un bebé.

Decidieron salir del departamento y quedaron sorprendidos al ver al pequeño en el balcón.

Un hombre colocó una escalera para poder rescatar al pequeño y una mujer subió y bajó al bebé con mucho cuidado.

La mujer después informó que los médicos confirmaron que el bebé estaba en condición estable y no sufrió ninguna lesión.

También agregó que un doctor le dijo que no tenia guantes en las manos y las tenia llenas de sangre, que si no había pensando en los riesgos de transmisión del VIH, a lo que ella le contestó que estaba pensando en rescatar al pequeño y no en el VIH.

La madre del pequeño actualmente se encuentra bajo investigación policial.

