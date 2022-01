Arrestan a pastor y su esposa tras encontrar a ocho personas con discapacidad encerradas en su sótano

Georgia, Estados Unidos.- Un pastor y su esposa fueron arrestados por la Policía de Griffin en Georgia luego de que ocho personas en condición de discapacidad fueran encontradas encerradas en el sótano de su casa.

El hallazgo ocurrió cuando se recibió una llamada a través de la línea de emergencia sobre una persona convulsionando en el hogar del pastor Curtis Keth Bankston de 55 años y su esposa, Sophia Simm-Bankston, de 56 años al llegar los socorristas ingresaron a la casa a través de una ventana luego de percatarse que la puerta del sótanos se encontraba cerrada con llave.

Al ingresar al interior del lugar se percataron que había ocho personas en condición de discapacidad, ya sea mental o física, cuyas edades oscilaban entre los 25 y 65 años de edad, que se encontraban encerradas contra su voluntad.

Las acciones del pastor y su esposa supuestamente, se debieron a que en 2020 habían registrado una organización sin ánimo de lucro, conocida como One Step of Faith 2nd Chance, la cual no recibió la licencia para funcionar. Aun así, los Bankston acogieron a ocho personas con discapacidad en su hogar.

El departamento de Policía de Georgia arrestó al pastor y su esposa por el delito de administración de un hogar grupal sin licencia, detención ilegal, control de finanzas de los afectados y por negar cuidados médicos y medicamentos a las personas con discapacidad.

A pesar de la gravedad de las acusaciones el abogado defensor de los Bankston, Dexter Wimbish afirmó que todas las personas se encontraban en la casa de la pareja por su propia voluntad, además el pastor solo estaba ayudando a los más necesitados como dicta el “llamado de Dios”.

Wimbish aseguró que las personas podían entrar y salir a la hora que quisieran siempre que regresaran antes de las ocho de la noche, por lo que no se trató de una detención ilegal.

“No hubo secuestro. Aquí no hay fraude. Este es simplemente un hombre cristiano que estaba siguiendo su llamado para ayudar a los necesitados. No podemos quedarnos sentados y permitir que el ministerio sea atacado” afirmó el abogado.