Arrojan ÁCIDO a la cara de una joven musulmana en EE.UU; fue un ataque planificado

Estados Unidos.- Una joven musulmana fue víctima de uno de los ataques con más despiadados que se ha usado en los últimos tiempos. El pasado 17 de marzo Nafiah Ikram estaba a nada de resguardarse en su vivienda cuando un sujeto aún no identificado se acercó rápidamente a ella y le arrojó acido en la cara para después salir huyendo cobardemente del lugar.

De acuerdo con The New York Post la agresión cometida en contra de la joven de 21 años estudiante de medicina en Long Island, Nueva York, no fue algo al azar, sino que fue llevado a cabo de forma predeterminada, ya que el individuo aguardó en algún lugar cerca de su residencia para realizar cruel acto.

El padre de Nafiah indicó que el criminal tuvo la oportunidad de haber cometido el acto en contra de la madre de la joven, puesto que la mujer se encontraba en el patio delantero de la casa minutos antes de que llegara, no obstante, el hombre esperó hasta que la joven de 21 años bajara del automóvil y enfilara sus pasos hacia su domicilio.

En el video que circuló en redes sociales, se puede ver cómo Nafiah baja de su vehículo y procede a caminar hacia su hogar cuando de repente, como salido de la nada, camina hacia ella un sujeto con suéter y le arroja algo.

Durante una entrevista con el canal local CBS de Nueva York, la joven estudiante relató los minutos de infierno que tuvo que vivir a consecuencia del ataque directo que recibió. Contó que al bajarse del auto para acercarse a su vivienda observó a un desconocido que se acercaba desde una esquina y en cuestión de milésimas de segundos sintió que le echó algo en la cara; no tardó mucho en darse cuenta que el liquido era acido que le estaba quemando la cara. Relató que su vida cambió completamente en cinco minutos.

Al acudir a un centro hospitalario los médicos hallaron severos daños en los ojos, garganta y brazos de Nafiah. Ella misma habría declarado que en el momento en el que fue atacada sintió como si su cara estuviera en llamas para posteriormente sentir que le faltaba la respiración.

Después de 3 largos días hospitalizada, la joven abandonó el hospital para seguir con su tratamiento en casa. A casi un mes de su ataque aún no pues hablar bien e, incluso, no le es fácil comer o beber alimentos.

Hasta la fecha, la policía del condado de Nassau todavía no ha podido identificar al atacante. Lo que se sabe es que se trata de un hombre de aproximadamente 1 metro 82 centímetros , delgado y que conducía un Nissan Altima 2013 de color rojo.

La familia insistió en que no se trata de un crimen de odio hacia su nacionalidad, aunque no tienen en claro el motivo por el cual alguien habría querido atacar de esa forma a su hija.

A continuación te dejamos la entrevista, no sin antes advertirte que las imágenes pueden resultar fuertes; queda bajo tu consideración verlo.