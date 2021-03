"Arruinó mi vida": El caso de la mujer que se hizo pasar por una cirujana plástica en Florida

Estados Unidos.- Una mujer de Florida fue arrestada por supuestamente hacerse pasar por una cirujana plástica licenciada después de que ella le arruinó la nariz a un hombre, según un informe.

Alcalira Jiménez De Rodríguez, de 56 años, estaba en medio de realizar otro procedimiento el jueves cuando los agentes de la policía de Doral la atraparon en mitad de la cirugía, informó The Miami Herald.

Los investigadores comenzaron a sondear a Jiménez De Rodríguez el mes pasado después de que un ex paciente los contactara sobre su rinoplastia estropeada.

El hombre, identificado por los medios locales como Vincenzo Zurlo, dijo que pagó $ 2.800 por la cirugía, que tuvo que repetirse porque su nariz no estaba sanando adecuadamente, según un informe policial.

Incluso después del segundo procedimiento, el hombre dijo que su nariz todavía estaba deformada.

Le pidió a Jiménez De Rodríguez su número de licencia médica y la información de su seguro de negligencia médica, pero ella se negó a darlo, según el informe.

Los investigadores dijeron que pudieron confirmar con el Departamento de Salud de Florida que Jiménez De Rodríguez no tenía licencia para ejercer la medicina en el estado.

El cirujano falso también presuntamente recetó analgésicos y antibióticos de Zurlo con el nombre de otro médico, lo que generó señales de alerta, le dijo a WTVJ.

No me puede arreglar bien la nariz, me recetó la medicación de otro médico, no puede encontrar una solución a mi dolor, así que algo anda mal, algo tiene que estar mal, dijo a la estación.