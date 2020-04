Artista de Nueva York hace protectores faciales para hospitales

Nueva York.- Un buen artista de la ciudad de Nueva York ha creado una nueva carrera desde que la epidemia de coronavirus atrapó la región de Nueva York.

Luba Drozd, originaria de Ucrania, ha utilizado su impresora 3D para fabricar protectores faciales de plástico, equipos de protección personal (EPP) para la comunidad médica, ayudando a salvar vidas.

"Me siento culpable por dormir cuando los médicos están en peligro", dijo a The New York Post.

Me levanto alrededor de las 8 a.m. y me voy a dormir alrededor de las 3 o 4 a.m. A veces, me levanto a media noche para terminar de imprimir y comenzar una nueva.

La artista dijo que se sintió útil en esta crisis: convertir la estética en función.

“Vi un artículo sobre un adolescente italiano que imprimió en 3D para hospitales en Italia porque la situación es muy grave. Pensé que la situación sería igual de grave aquí, y busqué en foros dentro de las comunidades de impresión 3D [para encontrar diseños], ”agregó Drozd, de 38 años.

Nunca pensé que estaría haciendo cosas para el campo médico o durante una pandemia. Quería hacer lo correcto para todos. Parece que tenía las herramientas para ayudar y eso es lo que quería hacer.

La ciudad de Nueva York, el epicentro estadounidense de la pandemia, vio un rayo de esperanza, y el gobernador Andrew Cuomo dijo el domingo que las muertes diarias habían disminuido ligeramente, junto con los ingresos en cuidados intensivos y la cantidad de pacientes que necesitaban tubos de respiración insertados.