Artista es investigado por publicar foto con escultura de la cabeza del presidente Jair Bolsonaro

Brasilia, Brasil.- Las autoridades de Brasil investigan a un artista por publicar una fotografía en Instagram con la escultura de la cabeza del presidente del país sudamericano, Jair Bolsonaro, informó el 2 de diciembre uno de sus hijos, que es concejal municipal de la ciudad de Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro.

Se trata del artista carioca Diadorim quien publicó en su perfil privado la foto que muestra una representación de la cabeza de Bolsonaro en manos de la conocida Drag Queen, Tchaka, con el mensaje "El Brasil que quiero".

El concejal indicó en la misma red social que la denuncia fue enviada a la Fiscalía IV de Investigación Criminal Especializada, y explicó que el artista presuntamente cometió el delito de amenaza e incitación contra el mandatario con base en los artículos 287 del Código Penal y 21 de la Ley 7170/83.

El concejal Bolsonaro escribió "¡Recordando que cualquiera puede denunciar tales atrocidades!".

Proyecto "Freedom Kick"

La escultura de la cabeza del mandatario brasileño fue creada por el colectivo de arte estadounidense, Indecline, junto al artista español, Eugenio Merino, que impulsan el proyecto "Freedom Kick".

El proyecto consiste en usar réplicas de las cabezas de líderes políticos como balones de fútbol, y hasta la fecha ya han jugado con esculturas de Donald Trump, Vladímir Putin y Jair Bolsonaro.

Indecline fue fundado en 2001 y está compuesto por grafiteros, cineastas, fotógrafos y activistas. Ellos protestan por las injusticias sociales, ecológicas y económicas de los gobiernos, corporaciones y agencias policiales estadounidenses e internacionales, según su página web.

El colectivo jugó futbol con la réplica de la cabeza del presidente estadounidense Donald Trump en Tijuana, frente del muro fronterizo. / Fotografía: Indecline.

"Mira esto, gente jugando al fútbol con mi cabeza. Está bien, esto ha circulado mucho en la web. Esta es la libertad de expresión. Ahora, si fuera al revés, se llamaría fake news, sujeto a juicio político, etc. No hay nadie que sufra más con las fake news que yo en Brasil y haya sufrido durante las elecciones. La gente me acusa de racista, homofóbico, fascista, misógino (...)", dijo en septiembre Jair Bolsonaro dijo durante un directo por redes sociales.

Indecline publicó ayer en Instagram que la denuncia del Carlos Bolsonaro "es más que ridículo".

Entre otras manifestaciones del colectivo están:

En 2016 colocaron estatuas desnudas de tamaño real de Trump en las aceras de cinco ciudades: Cleveland, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y Seattle.

Ese mismo año pegaron nombres de afroamericanos asesinados por la policía sobre los nombres en el Paseo de la Fama de Hollywood.