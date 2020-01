Artista realiza un retrato de Kobe Bryant con 814 cubos rubiks

EUA.- La triste noticia del fallecimiento de Kobe Bryant ha tocado fibras sensibles en millones de personas y más en sus seguidores, en respuesta para demostrar el cariño que le tienen a la imagen de Kobe los tributos, murales, poemas, dibujos no se han hecho esperar, pero ahora un joven decidió llevarlo un nivel más arriba.

En la cuenta de Instagram de brundagemagic se han publicado dos videos en donde se ve al artista Steven Brundage elaborar un retrato del fallecido Kobe Bryant usando solo cubos rubik, pero lo que llamó la atención fue que utilizó más de 800 piezas.

Con un total de 814 cubos acomodados específicamente para que en conjunto formaran el rostro del ex basquetbolista, algo que se ha vuelto viral en esa red social al alcanzar más de 30 mil reproducciones.

En un primer video muestra la obra ya finalizada con gran lujo de detalle el retrato es uno de los más nostálgicos para Steven pues lo acompaña con la canción de See you again de Wiz Khalifa donde también ha rebasado las 20 mil reproducciones.

Ya en un segundo video se muestra el proceso del acomodo de los cubos para formar tan impresionante retrato, con 814 piezas perfectamente acomodadas todo mostrado en un time lapse.

Alrededor del mundo se han manifestado miles de personas también dándole un reconocimiento al ex jugador con murales, flores, ofrendas, y la que podría representar un gran cambio en el baloncesto que sería modificar el logo de la NBA con su imagen.