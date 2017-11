Así reacciona hermana de Sharon Tate tras muerte de Manson

California.- Charles Manson, el gurú psicópata que organizó una serie de homicidios en Estados Unidos, murió a los 83 años el domingo en la noche, así lo dio a conocer la administración penitenciaria de California.

Manson lideró a finales de los años 60 una secta responsable de una ola de asesinatos salvajes en los barrios distinguidos de Los Ángeles, entre ellos el de la actriz Sharon Tate, entonces esposa del director Roman Polanski, cuando estaba embarazada de ocho meses y medio.

Foto: AFP Actriz .Sharon Tate y su esposo Roman Polanski en 1968

Estos crímenes desataron el pánico en la ciudad y conmocionaron al mundo. El gurú de la "familia Manson", su secta, fue condenado a muerte en 1971, un pena que fue luego conmutada por cadena perpetua.

Debra Tate, la hermana de Sharon, declaró a la página web de información sobre famosos TMZ que había recibido una llamada de los responsables de la cárcel donde estaba detenido, anunciándole que Charles Manson, enfermo desde hacía tiempo, había fallecido el domingo por la noche.

Pero fue la hermana de la actriz Sharon Tate sorprendió con su reacción ante la muerte del asesino en las últimas horas. Esperando un alivio en sus palabras tras conocerse su deceso, lejos de eso Debra Tate indicó que rezaba por el alma del asesino de su hermana.

Roman Polanski y Sharon Tate. AFP

"Pronuncié una oración por su alma. Cada una de estas personas y yo misma ahora somos espíritus o nuestras voluntades están ligeramente involucradas", dijo en tono místico la mujer en declaraciones a la revista People.

Tate hizo lo que pudo con Manson y la diabólica matanza que dejó siete personas muertas en Los Ángeles en agosto de 1969, incluida su amada hermana. Sharon Tate, la actriz esposa del director Roman Polanski, estaba a dos semanas de dar a luz cuando los enloquecidos seguidores de Manson la apuñalaron brutalmente a ella y a otros cuatro en su casa de Benedict Canyon.

El cuerpo de Sharon Tate, tras el asesinato, es trasladado de la mansión en Los Ángeles (AP)

"He procesado todo mi odio por él. El odio no es salud. No devolverá a mi hermana ", dijo Tate. "Uno podría decir que lo he perdonado, pero hay una diferencia entre perdonar y olvidar".

"No hay nada que pueda devolverle a mi hermana", dijo Tate a The News. "Para mí, sus luchas han terminado, y esto es sobre el mundo que ella dejó atrás", agregó.

La muerte del psicópata, uno de los criminales más famosos de Estados Unidos, fue luego confirmada por el servicio penitenciario de California.

Charles Manson

Charles Manson "murió de causas naturales el domingo a las 20H13" locales (02H13 GMT del lunes) en un hospital del condado de Kern, anunció en un breve comunicado la autoridad penitenciaria del estado.

El portal TXM había informado en enero que Manson, que sufría de "lesiones intestinales", había sido trasladado desde la prisión estatal de Corcoran al hospital de Bakersfield, una ciudad del condado de Kern, pero se encontraba en un estado de mucha debilidad para ser operado.

Charles Manson. Foto: AP

Más de 50 años después, los asesinatos de la "familia" Manson siguen atormentado las conciencias y suscitando una fascinación morbosa, alimentada por libros, canciones, circuitos turísticos, páginas web y películas.

A finales de los años 1960, Manson ordenó a sus discípulos matar al azar a habitantes de barrios ricos y blancos de Los Ángeles, con la esperanza de desatar una guerra racial apocalíptica.

La "familia" Manson cometió al menos nueve asesinatos. Pero fue la espiral de violencia de los días 9 y 10 de agosto de 1969, con sus siete muertos, lo que más marcó las conciencias.