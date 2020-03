Ascienden a 87 los casos de coronavirus en Costa Rica

San José.- El Ministerio de Salud de Costa Rica elevó hoy a 87 el número de casos confirmados de la enfermedad del nuevo coronavirus en el país.

En conferencia de prensa, el ministro de Salud, Daniel Salas, detalló que 52 de los infectados son hombres y 35 mujeres, y que ahora existen casos en seis de las siete provincias del país, tras detectarse un contagio en Limón (este).

Precisó que 79 de los afectados son costarricenses y los restantes ocho son extranjeros, con edades que van de los 2 hasta los 87 años.

Señaló que hasta el momento el ministerio ha descartado el contagio en 951 casos sospechosos y ha girado órdenes sanitarias a 310 costarricenses y 17 residentes en todos los puestos fronterizos al ingresar al país, pues las fronteras están cerradas para extranjeros.

No se vale quejarse después cuando tengamos que, esperemos que no, llegar al escenario en donde tenemos que decir a quién le ponemos un respirador artificial para que siga viviendo. La decisión había que tomarla en estos días. Después será tarde. Ministro de Salud, Daniel Salas pic.twitter.com/eiZIqwQF5K

Salas recordó que el miércoles se presentó la primera muerte relacionada con la COVID-19 en el país, e insistió en la necesidad de que la población acate las medidas que se han dispuesto para reducir la velocidad de los contagios.

Dejemos de lado esa actitud de que esto no es conmigo, no me toca a mí. Todos, casi todos, tenemos personas vulnerables. No se trata de cortar trasmisión, sino que no haya transmisión masiva